Prospettive delle azioni Lloyds dopo un aumento del 47% dell'utile del primo trimestre

Il Lloyds Banking Group PLC ( LON: LLOY ) ha chiuso in ribasso mercoledì, anche se ha riportato un enorme aumento del 47% su base annua dell’utile ante imposte del primo trimestre.

Le scorte dei Lloyds diminuiscono per l’aumento dei costi

L’istituto finanziario ha citato oggi un forte reddito netto sulla scia dei tassi di interesse più elevati e ha affermato che il suo utile prima delle imposte è salito a 2,26 miliardi di sterline (2,82 miliardi di dollari) nel primo trimestre.

D’altra parte, le pressioni inflazionistiche e gli investimenti strategici hanno spinto i costi a salire del 5,0% nel trimestre appena concluso a 2,2 miliardi di sterline, secondo il comunicato stampa. Tuttavia, John Moore di RBC Brewin Dolphin ha dichiarato:

Mentre un aumento dei costi toglie un po’ di brillantezza alla performance della banca, c’è ancora molto di cui essere positivi.

Il colosso dei servizi finanziari ha avuto 3,53 miliardi di sterline di margine di interesse nel primo trimestre. Rispetto al suo massimo da inizio anno, le azioni dei Lloyds sono scese di quasi il 15% al momento della scrittura.

I minori depositi hanno pesato anche sulle azioni Lloyds

Il rendimento del patrimonio netto tangibile si è attestato al 19,1% contro il 15,9% previsto. Il Lloyd’s Banking Group ha chiuso il trimestre con un coefficiente CET 1 del 14,1% in linea con il consenso. Le azioni dei Lloyd’s sono scese oggi perché i depositi dei clienti sono stati segnalati in calo di 2,2 miliardi di sterline per il primo trimestre.

Le azioni sono state colpite anche perché mercoledì è stata ribadita la guidance per l’intero anno, mentre gli investitori volevano invece che la banca la alzasse. Il reddito netto da interessi è aumentato del 20% su base annua a 3,53 miliardi di dollari nel primo trimestre. Moore ha aggiunto:

Il crollo di First Republic ha colpito le azioni delle banche statunitensi, ma guardando a lungo termine, i Lloyds potrebbero essere tra i beneficiari in quanto alcune banche sfidanti non hanno la forza e la profondità per navigare nel contesto attuale.

RBC vede un rialzo delle azioni dei Lloyds a 75 penny, con un aumento del 60% da qui.