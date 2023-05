L'analista Tom Forte condivide la sua opinione sugli utili del secondo trimestre di Apple

Le azioni di Apple Inc ( NASDAQ: AAPL ) sono aumentate del 2,0% in ore prolungate dopo che il colosso tecnologico ha riportato risultati da battere sul mercato per il suo secondo trimestre finanziario.

Apple fa scorta di vendite di iPhone

iPhone ha registrato vendite per un valore di $ 51,3 miliardi nel secondo trimestre, con un aumento dell’1,5% rispetto allo scorso anno e battendo le stime di Street di ben $ 2,6 miliardi, secondo il comunicato stampa sugli utili.

Il CEO Tim Cook ha attribuito tale forza in parte alla riapertura della Cina. Reagendo agli utili del secondo trimestre di Apple, l’analista di DA Davidson Tom Forte ha dichiarato:

La buona notizia è che le vendite sono passate al trimestre di marzo invece di essere perse del tutto. Quindi, c’è la possibilità che più vendite vengano spostate nel trimestre di giugno. Potrebbe esserci ulteriore slancio sulla riapertura del commercio cinese.

Dall’inizio dell’anno, le azioni Apple sono ora aumentate di circa il 35%.

Aggiornamento su riacquisti e dividendo

Al ribasso, le entrate del Mac sono aumentate del 31% su base annua a $ 7,2 miliardi rispetto ai $ 7,8 miliardi previsti.

Ma ciò è stato compensato dal business dei servizi dell’azienda che è cresciuto del 5,5% a 20,9 miliardi di dollari, più o meno in linea con il consenso. Su Yahoo Finance Live, Forte ha aggiunto:

La riapertura in Cina ha posizionato Apple bene dal punto di vista della domanda e dell’offerta. Penso anche che abbiano ricevuto un ulteriore impulso dai tassi di cambio. Quindi, buoni risultati da Apple.

Sempre giovedì, Apple Inc ha autorizzato altri $ 90 miliardi di riacquisti di azioni proprie e pagamenti di dividendi. Ha anche aumentato il dividendo a 24 centesimi per azione, un aumento del 4,0%.

Istantanea degli utili del secondo trimestre di Apple

Guadagnato $ 24,2 miliardi rispetto ai $ 25 miliardi di un anno fa

L’utile per azione (EPS) è rimasto invariato a $ 1,52

Le entrate sono diminuite di poco meno del 3,0% a $ 94,8 miliardi

Il consenso è stato di $ 1,43 per azione su $ 92,9 miliardi di entrate

L’iPad è scivolato più o meno in linea con le stime a 6,67 miliardi di dollari

Il fatturato di altri prodotti è stato sostanzialmente stabile a 8,76 miliardi di dollari

Il margine lordo è migliorato di 20 punti base nel secondo trimestre al 44,3%

Dovresti comprare azioni Apple qui?

Il mese scorso, Apple ha lanciato un conto di risparmio ad alto rendimento per espandere la propria impronta nella tecnologia finanziaria ( scopri di più ), ma Forte non è molto ottimista su questo.

La multinazionale è impegnata a spostare la produzione dalla Cina all’India. Secondo l’analista DA Davidson, tuttavia, il passaggio richiederà probabilmente molto tempo.

Su base relativa, oggi in Cina ci sono più consumatori con reddito discrezionale elevato rispetto all’India. Quindi, hanno bisogno del mercato emergente dell’India per crescere in modo che più consumatori possano permettersi i prodotti Apple.

Tuttavia, è rimasto fedele al suo rating di acquisto sul titolo dopo i guadagni del secondo trimestre di Apple e ha attribuito la debole risposta fuori orario al fatto che le azioni si sono già comportate incredibilmente bene dall’inizio dell’anno, il che significa che gran parte delle buone notizie sono già state prese in considerazione..

Alla fine, ha convenuto, l’azienda quotata al Nasdaq avrà bisogno di prodotti come il visore AR/VR o un’auto autonoma per mantenere la forza delle azioni Apple.