Il prezzo delle azioni Carvana ( NYSE: CVNA ) è salito a $ 9 dopo che la società ha pubblicato ottimi risultati finanziari. Le azioni sono aumentate di oltre il 25% dopo che le entrate della società hanno superato la stima del consenso. Tuttavia, le azioni dell’angelo caduto sono crollate di oltre il 97% rispetto al loro massimo storico.

In un rapporto, Carvana ha affermato di aver venduto 79.240 auto nel primo trimestre, circa il 25% in meno rispetto a quanto venduto nello stesso trimestre del 2022. Questo calo è avvenuto a causa della riduzione della pubblicità, delle scorte e dell’aumento dei tassi di interesse. Inoltre, l’azienda ha deciso di concentrarsi sulla redditività e non sulla crescita a tutti i costi.

Le entrate di Carvanasono state di $ 2,6 miliardi, inferiori a quelle realizzate nello stesso trimestre del 2021. La società ha anche citato ADESA come uno dei suoi pilastri chiave poiché la sta aiutando a risparmiare denaro nei trasporti. Nell’ultimo trimestre, l’azienda ha risparmiato una media di $ 200 per veicolo nei trasporti.

Nonostante gli ottimi risultati, Carvana si trova di fronte a sfide significative. La sfida più grande è il suo enorme carico di debito, che sta influenzando la sua attività. La maggior parte di questo debito è arrivata con l’acquisizione di ADESA nel 2022. In una dichiarazione, la società ha affermato di disporre di liquidità per 3,5 miliardi di dollari, composta da 1,5 miliardi di dollari in contanti e 2 miliardi di dollari in immobili non impegnati.

La scorsa settimana, Bloomberg ha riferito che i creditori di Carvana avevano accettato di scambiare il suo debito con azioni. Come parte dell’accordo, alcuni obbligazionisti consentiranno all’azienda di pagare parte dei suoi interessi con un debito aggiuntivo. Un altro approccio consiste nel consentire alla società di spostare le sue posizioni non garantite esistenti in un nuovo debito di primo grado. Tale piano dovrebbe far risparmiare a Carvana $ 1 miliardo di interessi all’anno.

Pertanto, è probabile che Carvana eviti di andare in bancarotta, come la maggior parte degli analisti si aspettava a breve termine. Inoltre, la società potrebbe beneficiare se la Fed sospendesse i suoi aumenti dei tassi.

Previsione del prezzo delle azioni Carvana

Grafico CVNA di TradingView

Il grafico 4H mostra che il prezzo delle azioni CVNA è sceso al supporto chiave di $ 6,52 questo mese. Questo è stato un livello importante poiché ha coinciso con il punto più basso del 15 marzo. Sembra che le azioni abbiano formato un modello a coppa e spalle invertito, che di solito è un segnale ribassista.

Pertanto, mentre Carvana sta fondamentalmente facendo progressi, credo che abbia più svantaggi in futuro. Questa opinione sarà confermata se le azioni riusciranno a scendere al di sotto del livello di supporto chiave a 6,72$. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a $5.

Tuttavia, un chiaro movimento al di sopra del lato superiore del pattern C&H invertito a 10$ indicherà che ci sono ancora più acquirenti sul mercato.