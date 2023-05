Titolo SCHD ETF: sede di aziende tossiche che potrebbero tagliare i dividendi

Il titolo Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) è crollato davanti a investitori concentrati sui fallimenti bancari e sulla dichiarazione moderatamente aggressiva della Federal Reserve. Il prezzo delle azioni SCHD è sceso a un minimo di $ 69,40, il punto più basso dal 17 marzo. Complessivamente, il fondo è sceso di oltre il 10% rispetto al massimo da inizio anno, il che significa che ora si trova in una zona di correzione.

Schwab US Dividend Equity ETF ha attività tossiche

I temi principali del mercato finanziario di questa settimana sono stati il crollo delle banche regionali e la dichiarazione relativamente aggressiva della Fed. Questi eventi hanno avuto un impatto diretto sull’SCHD, che è uno degli ETF più conosciuti al mondo.

Ad esempio, il crollo della First Republic Bank lunedì ha portato a timori di contagio nel settore bancario. Come ho scritto in questo articolo lunedì si teme che anche altre banche come Comerica, Zions, Western Alliance e PacWest possano fallire. Di conseguenza, l’ETF KRE è sceso di oltre il 14% negli ultimi cinque giorni.

Il crollo di queste banche ha un impatto sul titolo SCHD poiché detiene una partecipazione in diverse banche regionali. Ha quote minori in banche come M&T Bank, Regions Finance, Zions, Cathay General Bancshares, Northwest, OFG, Comerica, Premier Financial e Synovus Financial. Comerica e Zions sono alcune delle principali banche a rischio e potrebbero fallire presto. Quelle banche regionali che rimarranno saranno probabilmente costrette ad abbassare i propri dividendi.

https://www.youtube.com/watch?v=7jNRF91nY8Q

L’altro motivo per cui l’ETF SCHD è a rischio è la sua partecipazione in Paramount Global. Il prezzo delle azioni Paramount è sceso di oltre il 25% giovedì dopo che la società ha tagliato il dividendo. Questa è una parte importante per SCHD poiché l’ETF viene solitamente acquistato a causa dei suoi dividendi.

Inoltre, SCHD possiede Chevron e Valero Energy, che dovrebbero avere rendimenti inferiori a causa del crollo dei prezzi del petrolio e del gas.

Previsioni azionarie dell’ETF SCHD

Grafico SCHD di TradingView

Il grafico 4H mostra che l’ETF Schwab Dividend Equity ha subito una forte svendita ultimamente. Ora ha testato l’importante livello di supporto a 69,46$, il livello più basso del 15 marzo. Rimane al di sotto della media mobile a 50 periodi e del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. Gli oscillatori hanno continuato a cadere. Pertanto, il percorso di minor resistenza per l’ETF è inferiore con il prossimo supporto chiave a 60$.