KEK (KEKE) supera PEPE, inizia la settimana con un aumento dei prezzi del 900%.

Il prezzo del PEPE è attualmente in calo dopo l’ottima performance della scorsa settimana.

PEPE ha concluso la settimana con la quotazione in diversi importanti scambi di criptovalute.

Il prezzo di KEKE ha raggiunto oggi il massimo storico di $ 0,0000002715.

Al momento della stampa, il prezzo del PEPE è sceso del 13,28% a 0,000002281$ dopo aver raggiunto il massimo storico di 0,000004354$ venerdì (5 maggio) della scorsa settimana. PEPE, che è stato il discorso della città per la maggior parte della scorsa settimana, è stato superato da un’altra moneta meme chiamata KEK (KEKE).

In quello che sembra essere un meme a settimana, il prezzo di KEKE ha iniziato la settimana su una nota estremamente alta dopo essere aumentato di oltre il 900% in 24 ore per raggiungere il suo massimo storico. L’improvviso aumento dei prezzi di KEKE ha colto di sorpresa la maggior parte degli investitori di criptovalute, vedendo che la maggior parte degli amanti dei meme aveva spostato la propria attenzione su PEPE, che ora sembra essere in fase di dumping dopo la pompa.

Cos’è KEK (KEKE)?

KEK (KEKE) è il token nativo del progetto KEK, che è un nuovo progetto di meme crittografico basato sulla popolare cultura meme Cult of Kek.

Il progetto KEK si ispira all’antico dio egizio Kek, spesso raffigurato come una rana o un uomo dalla testa di rana, e il termine “Kek” è molto popolare su 4chan e Twitch. Mira a usare la magia memetica per influenzare il mondo delle criptovalute.

In quella che sembra imitare la cultura dei meme del Culto di Kek, il progetto KEK ha escogitato sette comandamenti per la sua comunità.

Il progetto KEK vanta una struttura tokenomica trasparente e sensata, senza tasse sulle transazioni KEKE. Della fornitura totale di 77.777.777.777.777 token $KEKE, il 92,3% dei token è assegnato al pool di liquidità, con i token LP bruciati e la rinuncia al contratto.

Il restante 7,7% dei token KEKE è detenuto in un portafoglio multi-sig per future quotazioni di borsa centralizzate e pool di liquidità.

Perché il prezzo di KEKE è aumentato così tanto oggi?

Bene, non ci sono notizie importanti sul mercato delle criptovalute su KEKE.

L’attuale aumento dei prezzi si basa esclusivamente sulla crescente popolarità di nuovi progetti di meme, sostenuti dal rapido aumento della popolarità di PEPE, un nuovo progetto di meme la cui popolarità ha rivaleggiato con Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE).