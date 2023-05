Il prezzo di Pepe crolla mentre il volume domina, i detentori raggiungono i 108k

Il prezzo della criptovaluta di Pepe è sceso negli ultimi giorni anche se il volume del token è rimasto a un livello elevato. Il token è sceso a un minimo di $ 0,000002526, circa il 43% al di sotto del punto più alto di quest’anno.

Il volume Pepe brilla

Pepe è venuto dal nulla per diventare una delle criptovalute più scambiate al mondo. I dati raccolti da CoinMarketCap mostrano che Pepe è stato il token di tendenza principale nel suo ecosistema. Ha sovraperformato altre criptovalute come Sui e Keke.

Pepe per un valore di oltre 875 milioni di dollari è stato scambiato nelle ultime 24 ore. Solo Bitcoin ed Ethereum hanno un volume maggiore di Pepe. Bitcoin aveva un volume di $ 12 miliardi mentre Ethereum aveva $ 8 miliardi. Ciò significa che Pepe sta avendo più volume di altre monete meme come Dogecoin e Shiba Inu.

Più del 55% di tutti i Pepe viene scambiato su Binance, che ha elencato il token la scorsa settimana. Ha gestito Pepe valutato oltre $ 186 milioni nelle ultime 24 ore. Gli altri sono in Uniswap e KuCoin.

Oltre a Ethereum e Bitcoin, il volume di Pepe segue anche quello di stablecoin come Tether, USD Coin e Binance USD.

In particolare, anche il numero di possessori di Pepe è aumentato poiché gli investitori lo considerano la prossima grande novità nelle criptovalute. Secondo Etherscan, ora ci sono oltre 108.000 detentori di Pepe, il che è notevole perché altre monete popolari hanno meno detentori. Floki Inu, che esiste da anni, ha solo 73.000 possessori. Tuttavia, il grafico mostra che il tasso di crescita per i possessori di Pepe ha iniziato ad appiattirsi di recente.

Previsioni del prezzo delle criptovalute di Pepe

Grafico Pepe di TradingView

Il prezzo di Pepe è salito a un massimo di $ 0,000045 il 5 maggio dopo che Binance ha quotato il token. Al suo apice, la moneta meme è aumentata di oltre il 2.600% rispetto al livello più basso mai registrato. Pepe si è ora ritirato di oltre il 40% dal suo picco. Questa è una mossa pericolosa poiché segnala che si sta entrando in una fase di distribuzione in cui gli speculatori inizieranno a uscire dalle loro negoziazioni.

Positivamente, Pepe rimane leggermente al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 periodi. Pertanto, una mossa al di sotto di queste due medie convaliderà il caso ribassista. In tal caso, il prossimo supporto chiave da tenere d’occhio sarà a 0,0000020$, circa il 20% al di sotto del livello attuale.