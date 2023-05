Analisi del prezzo delle azioni Nio: potrebbe aumentare di circa l'80% a meno che ciò non accada

Il prezzo delle azioni di Nio (NYSE: NIO) è stato denaro morto per un po’ di tempo. Le azioni sono state scambiate a 8,40 dollari martedì, dove sono rimaste bloccate negli ultimi mesi. Questo prezzo è di circa l’87% inferiore al punto più alto del 2022. Quindi, è sicuro acquistare Nio?

Nio ha alcuni catalizzatori

Il prezzo delle azioni Nio ha registrato una forte svendita negli ultimi mesi. Questo calo è avvenuto poiché gli investitori sono rimasti preoccupati per il veicolo elettrico industria. In effetti, la maggior parte dei titoli di veicoli elettrici come Rivian, Lucid e Mullen Automotive sono crollati duramente negli ultimi mesi.

Il motivo principale per cui il prezzo delle azioni Nio sta crollando è che la società sta assistendo a una crescita lenta in Cina, il suo mercato principale. Inoltre, il livello di concorrenza nel settore è notevolmente aumentato. Oltre ad aziende ben note come Byd, SAIC, Xpeng e Li Auto, ora ci sono decine di aziende di veicoli elettrici in Cina.

Nonostante tutto questo, ci sono alcuni potenziali catalizzatori per Nio. In primo luogo, gli analisti ritengono che Nio raggiungerà il pareggio nei prossimi anni. Precisamente, gli analisti prevedono che l’azienda realizzerà il suo prossimo profitto annuale nel 2026, prima di altri veicoli elettrici. Si aspettano inoltre che le entrate dell’azienda saranno di $ 12 miliardi quest’anno e $ 59 miliardi nel 2032.

In secondo luogo, nonostante la concorrenza, Nio detiene una buona quota di mercato in Cina, dove è vista come una valida alternativa a Tesla. Ancora più importante, la sua attività di SUV sta vedendo la trazione nel paese. Il risultato più recente ha mostrato che la società ha consegnato 6.658 veicoli ad aprile, con un aumento del 31% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel mese precedente aveva consegnato 10.378 auto.

In terzo luogo, Nio spera di aumentare la propria quota di mercato all’estero. Ad aprile, la società ha annunciato che costruirà un nuovo stabilimento per costruire automobili per il mercato europeo, in quanto deve affrontare una forte concorrenza in Cina. L’espansione globale potrebbe essere una buona cosa per l’azienda. Tuttavia, sospetto che gli acquirenti europei sceglieranno ancora i marchi europei di veicoli elettrici.

Previsioni del prezzo delle azioni Nio

Grafico NIO di TradingView

Quindi, è sicuro acquistare azioni Nio ? Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni Nio ha subito una forte svendita negli ultimi mesi. Di recente, tuttavia, sembra che le azioni abbiano iniziato a toccare il fondo dopo aver trovato un forte supporto a 8 dollari. Quest’anno non è riuscito a scendere al di sotto di questo supporto diverse volte.

Pertanto, sospetto che il titolo si riprenderà nei prossimi mesi. In tal caso, il titolo testerà nuovamente il punto di resistenza chiave a 13,72$, che è circa l’80% sopra il livello attuale. Una rottura al di sotto del minimo da inizio anno di 7,45$ segnalerà che ci sono ancora più acquirenti sul mercato.