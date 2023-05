Le azioni Goodyear hanno aperto oggi in rialzo del 25%: scopri perché

Goodyear Tire & Rubber Co ( NASDAQ: GT ) ha aperto questa mattina in rialzo di circa il 25% dopo che Elliott Management ha rivelato una partecipazione considerevole nella società produttrice di pneumatici.

Ecco cosa Elliott vuole che Goodyear faccia

Giovedì, l’investitore attivista ha dichiarato di avere un interesse economico del 10% in Goodyear e ha spinto per il diritto di nominare cinque nuovi amministratori indipendenti nel suo consiglio.

Negli ultimi dieci anni, possedere azioni Goodyear è stata una delusione. La scarsa performance azionaria è il risultato dell’erosione dei margini, di una strategia go-to-market subottimale e di una strategia del marchio sfocata.

Nella sua lettera al consiglio, Elliott ha raccomandato alla società quotata al Nasdaq di avviare una revisione operativa per migliorare i margini ed esplorare modi per monetizzare i negozi di proprietà dell’azienda.

Le azioni Goodyear sono ora vicine al 40% rispetto all’inizio dell’anno.

Le azioni Goodyear potrebbero valere oltre $ 21

Elliott vede la società con sede ad Akron scambiare a più di $ 21 per azione se la direzione esegue la sua proposta.

La notizia del mercato azionario arriva solo pochi giorni dopo che Goodyear Tire & Rubber Co ha riportato entrate per il suo primo trimestre finanziario leggermente al di sotto delle stime di Street. Reagendo allo sviluppo odierno, il famoso investitore Jim Cramer ha dichiarato in ” Squawk on the Street “:

Non credo che questo inizialmente porterà a qualcosa di diverso da una conversazione con il consiglio su ciò che Goodyear potrebbe fare meglio. Ma sono preoccupato che sia sottoperformato e penso che Elliott [abbia qualcosa di utile da dire qui].

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo Goodyear.