Chi vuole acquistare beni di lusso europei? Sembra che lo facciano tutti

I beni di lusso europei sono “in fiamme”. Nonostante le sfide economiche poste dall’alta inflazione e dalla guerra nell’Europa orientale, l’industria del lusso locale ha trovato un modo per brillare in questo ambiente.

Gli acquirenti asiatici desiderano disperatamente possedere marchi europei. Ma non sono soli. Gli americani, infatti, detengono la quota maggiore, pari a circa il 30% del mercato.

I beni di lusso rappresentano un’indulgenza piuttosto che una necessità. La maggior parte del settore comprende ospitalità di lusso, beni di lusso personali o auto di lusso.

I risparmi in eccesso durante la pandemia si sono riversati sui beni di lusso europei. Nel maggio 2022 è stato lanciato un indice di dieci società europee del lusso (STOXX Europe Luxury 10).

Da allora, ha prodotto rendimenti vicini al 50%, molto più di STOXX Europe 600 (circa il 25% nello stesso periodo) o STOXX USA 900 (per lo più piatto nel periodo).

Non è una sorpresa, però. Come ho riportato in questo articolo, LVMH è recentemente diventata la prima azienda europea a superare i 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Riflette che l’acquisto di beni di lusso europei non è solo uno status ma anche un grande investimento.

I rendimenti lordi di Brunello Cucinelli superano il 100% in un anno

L’indice Stoxx Europe Luxury 10 è composto da 10 società, come Ferrari, LVMH o Moncler. Il componente più grande è LVMH, ma non è necessariamente la società con le migliori prestazioni nell’indice.

Brunello Cucinelli (BIT:BC), i rendimenti lordi sfiorano il +120% negli ultimi dodici mesi. L’azienda italiana di abbigliamento di lusso è stata fondata nel 1978 e ha sede a Corciano, in Italia.

Hermes, Burberry e Christian Dior seguono con rendimenti tra il 55% e l’80% in un anno.

Non sorprende, viste le tendenze del settore del lusso nel 2022. Ad esempio, il mercato dell’ospitalità di lusso è salito a 191 miliardi di euro, raddoppiando il valore rispetto al 2021.

Inoltre, le vendite di yacht e jet privati sono cresciute del 18%. Inoltre, le vendite di auto di lusso hanno raggiunto un nuovo record nel 2022.

Riassumendo, sembra che tutti acquistino beni di lusso europei.

E le loro scorte?