Gli utili di Cisco Q3 hanno superato le stime: perché allora le azioni sono in calo?

Le azioni di Cisco Systems Inc ( NASDAQ: CSCO ) hanno perso quasi il 4,0% in orari prolungati, anche se la multinazionale ha registrato risultati migliori del mercato per il suo terzo trimestre finanziario, poiché i vincoli di fornitura hanno continuato ad allentarsi.

Stock Cisco in calo per il calo degli ordini

Il titolo tecnologico sta subendo un duro colpo sugli ordini che sono diminuiti del 23% nel trimestre appena concluso. Tuttavia, il CEO Chuck Robbins ha dichiarato nel comunicato degli utili :

Data la domanda senza precedenti per la nostra tecnologia durante la pandemia, i tassi di ordine sequenziale sono più informativi rispetto ai tassi anno su anno. I nostri sequenziali nel terzo trimestre erano generalmente in linea con gli intervalli storici.

Tra i lati positivi, tuttavia, mercoledì Cisco ha alzato la sua guida per l’intero anno. Ora richiede da $ 3, 80 a $ 3, 82 di guadagni per azione rettificati con una crescita annualizzata dei ricavi dal 10% al 10, 5%. Secondo Jim Lebenthal di Cerity Partners:

Questo [Cisco] è l’Eddie stabile per eccellenza. Lo possiedo da dieci anni. Dal punto di vista del prezzo, corrisponde all’S&P 500. Hai il dividendo in cima. Mi piace molto questo a lungo termine.

Punti salienti degli utili di Cisco Q3

Guadagnato $ 3,2 miliardi rispetto ai $ 3,0 miliardi di un anno fa

L’utile per azione è passato da 73 centesimi a 78 centesimi

L’EPS rettificato è stato stampato a $ 1,0 come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 14% su base annua a 14,57 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 97 centesimi per azione su un fatturato di 14,4 miliardi di dollari

Cisco ha realizzato entrate per 11,1 miliardi di dollari dal segmento “Prodotti” e 3,5 miliardi di dollari da “Servizi”, entrambi in aumento rispetto allo scorso anno e in anticipo rispetto alle stime di Street. Mercoledì il suo consiglio di amministrazione ha autorizzato un dividendo trimestrale per azione di 39 centesimi.

Le azioni Cisco sono ora pressoché piatte per l’anno.