La volatilità del prezzo delle azioni Novavax crolla a causa dei rischi esistenziali

Il prezzo delle azioni Novavax ( NASDAQ: NVAX ) è sceso negli ultimi cinque giorni consecutivi poiché le preoccupazioni per le prospettive della società si sono oscurate. Le azioni sono state scambiate a $ 7,65, circa il 32% al di sotto del massimo di questo mese di $ 11,31. Al suo apice, le azioni NVAX venivano scambiate a $ 330.

Novavax deve affrontare due rischi chiave

Novavax è stato uno dei principali beneficiari della pandemia di Covid-19. Le entrate dell’azienda sono passate da oltre $ 18,7 milioni nel 2019 a oltre $ 475 milioni nel 2020. Le sue entrate sono schizzate a oltre $ 1,9 miliardi nel 2022.

Anche le sue perdite sono aumentate. La perdita netta dell’azienda è passata da $ 132 milioni nel 2019 a oltre $ 1,73 miliardi nel 2022. Questo aumento è avvenuto quando la società ha aumentato i suoi investimenti nel lancio del vaccino Covid.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate dell’azienda sono diminuite dell’88% a 81 milioni di dollari nel primo trimestre come domanda. La sua perdita netta è balzata a oltre $ 294 milioni rispetto a oltre $ 203 milioni nello stesso trimestre del 2022.

Novavax spera che le sue entrate totali siano comprese tra $ 1,4 miliardi e $ 1,6 miliardi. Spera inoltre che il suo flusso di cassa nel secondo e terzo trimestre sia di circa $ 500 milioni.

Il rischio maggiore per Novavax è che ha miliardi di ordini da diversi governi. I governi hanno oltre 2,1 miliardi di dollari in acquisti anticipati dai governi. Con la fine della pandemia di Covid-19 e con il calo della domanda di vaccini, è probabile che molti di questi governi non onorino i loro impegni. In una dichiarazione a FT, il CEO dell’azienda ha dichiarato :

“E poi all’improvviso dire: ‘Beh, hai speso tutti i tuoi soldi, ti sei impegnato a proteggere i nostri cittadini. Ora non pensiamo di averne tanto bisogno. Scusa, sei sfortunato.’ Probabilmente non va bene per le relazioni a lungo termine e quel genere di cose e per il bene della salute pubblica,

L’altro rischio per l’azienda è che non ha una forte pipeline di vaccini. Ciò è in contrasto con un’azienda come Moderna che ha diversi vaccini in fase di sviluppo.

Previsioni del prezzo delle azioni Novavax

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni NVAX è in caduta libera da molto tempo e ora si trova al livello più basso dal 2020. L’ Average True Range (ATR) è crollato a un minimo di 2,84, il punto più basso da maggio 2020 Questo è uno degli indicatori di volatilità più popolari.

Le azioni Novavax sono scese al di sotto di tutte le medie mobili. Pertanto, il titolo potrebbe continuare a scendere mentre i venditori tentano di spostarsi al di sotto del supporto chiave a 2$. Questo punto di vista può cambiare solo se la società a corto di liquidità conferma i suoi accordi con i governi.