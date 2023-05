Previsione Nikkei 225 poiché lo yen debole attrae investitori stranieri

Lo slancio rialzista dietro le azioni giapponesi continua, poiché il Nikkei 225 è salito sopra i 30.000 punti. Ha registrato un rally di oltre 4.000 punti nel 2023 poiché gli investitori sono stati attratti dalla valuta locale debole e da una ripresa economica in seguito alla pandemia di COVID-19.

La sovraperformance del Nikkei 225 non sorprende, dato che il capitale straniero si riversa in Giappone. Come riportato dalla CNBC, solo ad aprile gli investitori stranieri hanno acquistato azioni giapponesi per un valore di 2,1 trilioni di yen. Sarebbe l’equivalente di circa 15,4 miliardi di dollari.

Quindi cosa spinge gli investitori stranieri ad acquistare azioni giapponesi? Due cose potrebbero aiutare a spiegare la logica alla base dell’investimento.

La prima è la valuta locale. Il tasso di cambio USD/JPY si trova attualmente intorno a 137 e una valuta debole è un incentivo per gli investitori stranieri che possono convertire il dollaro forte nella valuta locale e acquistare azioni.

Abbastanza sicuro, USD/JPY è stato scambiato sopra 150 negli ultimi mesi del 2022, e si potrebbe sostenere che ora, a 137, lo yen non è più così economico. Ma se pensi che USD/JPY fosse a 116 nel febbraio 2022, allora il calo dello yen è ovvio.

Inoltre, è probabile che rimanga, poiché la Banca del Giappone non ha intenzione di modificare la sua politica di controllo della curva dei rendimenti. Almeno, non ancora, secondo la loro ultima dichiarazione di politica monetaria.

In secondo luogo, la stabilità economica e la crescita sono grandi incentivi in un mondo di incertezze geopolitiche. La spesa post-COVID-19 ha portato l’economia a riprendersi più del previsto e la tendenza sembra promettente.

Nikkei 225 per sfidare il precedente pattern a doppio massimo

Nel 2021, quando il mercato azionario statunitense ha raggiunto una serie di massimi storici, l’indice Nikkei 225 è inciampato in una resistenza orizzontale al di sotto dell’area 31k. Ha formato un modello double top, uno di inversione.

Il rifiuto è stato così potente che il modello ribassista ha mantenuto l’azione dei prezzi per gli anni successivi. Ma i tori non si sono arresi e hanno costantemente acquistato i cali.

Grafico Nikkei 225 di TradingView

Alla fine, si è formato un triangolo rialzista e il mercato è salito al rialzo all’inizio di quest’anno. Dato dove si trova il mercato, sembra pronto a rompere la resistenza del doppio massimo.

Il movimento misurato di un triangolo in contrazione equivale a un minimo del 75% del segmento più lungo proiettato dall’estremità del triangolo. Il risultato supera facilmente i 31k, quindi è probabile un maggiore rialzo per l’indice Nikkei 225.