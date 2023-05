Guadagni di Walmart Q1: “i soldi facili sono già stati fatti”

Walmart Inc ( NYSE:WMT ) ha aperto questa mattina in positivo dopo aver riportato risultati migliori del previsto per il suo primo trimestre fiscale.

Walmart fa scorta di prospettive migliorate

Le azioni sono in rialzo anche perché il rivenditore di grandi scatole ha alzato la sua guida per l’intero anno.

Walmart ora prevede da $ 6,10 per azione a $ 6,20 per azione di utili rettificati per azione rispetto agli analisti a $ 6,14 per azione. Su “ Squawk Box ” della CNBC, Sarat Sethi della DCLA ha dichiarato:

La drogheria è molto forte. I consumatori spendono di più in generi alimentari, meno in abbigliamento. Walmart sta andando molto bene con l’e-commerce; stanno prendendo parte lì. Stanno cercando di espandere i margini usando la tecnologia.

La sua previsione per il trimestre attuale, tuttavia, è stata inferiore alle stime di Street. Rispetto al suo minimo da inizio anno, le azioni Walmart sono ora aumentate di poco più del 10%.

Istantanea degli utili del primo trimestre di Walmart

Guadagnato $ 1,67 miliardi rispetto ai $ 2,05 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono diminuiti da 74 centesimi a 62 centesimi

L’EPS rettificato è stato stampato a $ 1,47 come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 7,6% su base annua a 152,30 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 1,32 per azione su $ 148,94 miliardi di entrate

Le vendite di eCommerce e Sam’s Club sono aumentate del 26% e del 4,5%

Vale la pena acquistare azioni Walmart?

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili includono le vendite di Walmart negli Stati Uniti e le vendite di Walmart International che sono aumentate rispettivamente del 7,2% e del 12%, entrambe al di sopra delle aspettative. Secondo Sarat Sethi:

A questo punto è difficile aumentare le vendite nello stesso negozio perché hai così tanti prezzi incorporati. Quindi, penso che nella vendita al dettaglio devi stare molto attento ora perché i soldi facili sono già stati fatti.

TJX, ha aggiunto, potrebbe essere un nome migliore per interpretare lo spazio di vendita al dettaglio, anche se Wall Street ha ancora una valutazione di consenso “sovrappeso” sul titolo Walmart.

Il colosso della vendita al dettaglio ha migliorato il suo margine operativo di circa 30 punti base al 4,1% poiché i costi operativi sono aumentati del 7,2% nel trimestre appena concluso (meno delle vendite).