Prospettive del mercato delle criptovalute: i rialzisti flettono i muscoli mentre Bitcoin (BTC) supera i 27.000$

I tori delle criptovalute cavalcano onde rialziste oggi (giovedì), dipingendo i grafici in verde. Ciò segue l’aumento del sentiment sui progressi dei negoziati sul tetto del debito degli Stati Uniti. I prezzi delle criptovalute sono aumentati vertiginosamente su scala giornaliera.

Source – CoinMarketCap

Bitcoin ha guadagnato circa il 2% nell’ultimo giorno, scambiato a $ 27.366,51 durante la stesura di questo articolo. Il volume di 24 ore dell’asset è aumentato del 23,27% in quel lasso di tempo a circa $ 15 miliardi. Il mercato delle altcoin ha seguito le orme di BTC, registrando notevoli rialzi. Ethereum è salito dell’1,08% a 1.826 dollari.

Altre criptovalute che oggi vengono scambiate con impennate impressionanti includono Polygon, Cardano, Litecoin e Polkadot, guadagnando fino al 3% nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, PEPE è rimasto il token di tendenza, anche se sembra avere difficoltà in termini di prezzo.

Il volume della DeFi è aumentato di $ 2,36 miliardi, pari al 7,03% del volume complessivo del mercato delle criptovalute nelle 24 ore. Inoltre, il volume di $ 30,84 miliardi di stablecoin comanda il 91,83% del volume giornaliero del mercato delle criptovalute. Queste cifre hanno visto la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute guadagnare l’1,62% a 1,14 trilioni di dollari al momento della stampa.

Render Token (RNDR) ruba la scena

Render Token (RNDR) è in testa ai guadagni di oggi, con l’altcoin che è salito di oltre il 18% nell’ultimo giorno per raggiungere $ 2,34. Ciò avviene quando i partecipanti al mercato hanno ipotizzato che la rete di rendering trarrebbe vantaggio da un potenziale aumento della domanda di servizi GPU a seguito dell’imminente rilascio delle cuffie AR/VR di Apple. Apple ha rivelato l’intenzione di annunciare l’auricolare il 5 giugno durante l’annuale Worldwide Developers Conference.

Source – CoinMarketCap

Inoltre, guarda Litecoin (LTC)

Come accennato in precedenza, Litecoin si è unita alla festa al rialzo di oggi. Il token ha registrato notevoli aumenti di prezzo ed è rimasto nel radar degli investitori. Ciò avviene mentre la moneta si prepara per l’evento di dimezzamento di Litecoin nelle prossime otto settimane. Gli halving hanno storicamente innescato una sostanziale attività di mercato.

Il processo prevede una riduzione del 50% delle ricompense minerarie, riducendo il tasso di generazione di nuovi LTC. Questa scarsità potrebbe teoricamente far salire i prezzi dei token.

Tuttavia, la cautela rimane fondamentale quando si interagisce con le criptovalute. Fai attenzione alle fluttuazioni di prezzo selvagge prima di scommettere sulla tua moneta preferita. Inoltre, il mercato ha mostrato alti e bassi ultimamente.