Guadagni Deere Q2: “lo spazio agricolo sarà una storia di crescita per molto tempo”

Le azioni di Deere & Company ( NYSE: DE ) sono in rialzo questa mattina dopo che il produttore di attrezzature ha riportato i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre che hanno facilmente superato le stime di Street.

Deere fa scorta di guida rialzata

Gli investitori fanno il tifo anche perché il gigante industriale ha citato la “domanda sana” e ha alzato anche la sua guida per l’utile netto dell’intero anno.

Deere ora chiede che il suo reddito netto scenda nell’intervallo da $ 9,25 miliardi a $ 9,50 miliardi. Su ” The Exchange ” della CNBC, Boris Schlossberg di BK Asset Management ha dichiarato:

Lo faccio [mi piacciono le azioni]. Sono leader nello spazio agricolo. L’agricoltura sarà una storia di crescita per molto tempo. Soprattutto, operativamente stanno andando molto bene.

Anche Wall Street ha attualmente un rating “sovrappeso” su questo titolo industriale.

Istantanea dei guadagni del secondo trimestre di Deere

L’utile netto è stato di $ 2,86 miliardi rispetto ai $ 2,10 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono aumentati significativamente da $ 6,81 a $ 9,65

Le vendite sono aumentate del 30% a 17,39 miliardi di dollari secondo il comunicato stampa sugli utili

Il consenso di FactSet è stato di $ 8,58 per azione su $ 14,89 miliardi di entrate

Il costo del venduto è aumentato di circa il 20% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

Vendite da singoli segmenti di attività

Le vendite di tutti e tre i segmenti: produzione e agricoltura di precisione, piccola agricoltura e manto erboso, costruzioni e silvicoltura sono state ben al di sopra dello scorso anno e superiori alle aspettative. Schlossberg ha aggiunto:

Stanno dando così tanto valore aggiunto ai loro prodotti tramite software, tramite AI, che penso sarà una cosa molto potente in futuro. Raccoglieranno entrate con margini molto più elevati.

Rispetto al suo massimo da inizio anno, le azioni Deere sono scese di circa il 15% al momento della scrittura. Anche Deere aveva alzato l’orientamento a febbraio quando ha pubblicato i risultati del primo trimestre, come riportato da Invezz qui.