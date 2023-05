I mercati delle criptovalute si preparano alla scadenza odierna delle opzioni Bitcoin ed Ethereum – dettagli

Il calendario economico del mercato delle criptovalute ha un evento degno di nota, con quantità significative di opzioni Ethereum e Bitcoin che scadranno oggi (19 maggio 2023). Inoltre, i volumi sono sorprendenti e probabilmente influenzeranno le azioni dei prezzi all’interno del mondo delle criptovalute.

Le opzioni BTC e ETH scadono

Bitcoin ha circa 29.000 opzioni in attesa di scadenza oggi. Attualmente, la principale criptovaluta ha un Put Call Ratio di 0,81, mentre il punto dolente massimo si trova vicino al segno di $ 27,5K. La conversione dei contratti in dollari si traduce in una cifra considerevole. I contratti BTC in scadenza hanno un valore di circa $ 780 milioni.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nel frattempo, questa è solo una parte della storia. Anche Ethereum attende eventi simili, con una cifra più significativa. La seconda cripto più grande ha 169.000 opzioni in attesa di scadenza. Hanno un Put Call Ratio di 0,96 con un punto dolente massimo di circa $ 1.800. Questi contratti rappresentano un enorme valore di $ 310 milioni.

Preparati alle oscillazioni dei prezzi

I partecipanti al mercato dovranno prepararsi per questi eventi. Lo spazio crittografico sarà probabilmente testimone di una volatilità a breve termine che influenzerà le azioni dei prezzi di BTC ed ETH. Ricorda, i movimenti di prezzo di questi token principali spesso innescano un effetto a catena nell’intero settore delle criptovalute, spostando la traiettoria del mercato.

Gli appassionati di criptovalute dovrebbero prepararsi a possibili fluttuazioni dei prezzi. Ciò può significare cambiare i loro stili di trading. Ricorda, gli eventi di oggi potrebbero cambiare il panorama delle criptovalute, considerando la natura del settore.

Rimanere informati rimane la regola del gioco in questo settore dinamico. I trader, gli osservatori del mercato e gli investitori dovrebbero rimanere informati sui prossimi eventi di mercato che potrebbero influire sui movimenti dei prezzi. Questo è fondamentale quando si interagisce con la natura imprevedibile della criptovaluta.

I prezzi di BTC ed ETH stanno già reagendo

Il mercato delle criptovalute ha perso il vapore rialzista di ieri, con la maggior parte dei token che sono scivolati nell’ultimo giorno. Bitcoin viene scambiato a $ 26.847 durante la stesura di questo articolo, perdendo l’1,84% nelle ultime 24 ore.

Inoltre, Ethereum è sceso dell’1,33% in quel lasso di tempo, passando di mano a 1.802$ al momento della stampa. Alcuni analisti ritengono che Bitcoin potrebbe scendere sotto i $ 26K a causa delle continue oscillazioni dei prezzi. Tuttavia, gli esperti di criptovalute rimangono ottimisti, prevedendo impressionanti tendenze a lungo termine per Bitcoin.

#Bitcoin $BTC

Price: $26,847.86



Areas of Support

Hold Above: $26,524.52



Trends

Near: UP📈

Short: DN📉

Medium: UP📈

Long: UP📈



Levels of interest

Short: $26,529.56

Med: $34,968.16

Long: $69,441.19 — Trader Fred (@DCA_Cryptoz) May 18, 2023