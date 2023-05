CoinShares: Bitcoin, Ethereum hanno registrato deflussi mentre Avalance e Litecoin ne beneficiano

I fondi di asset digitali hanno registrato la quinta settimana consecutiva di deflussi. Nel frattempo, lo spazio ha perso altri $ 32 milioni negli ultimi sette giorni. La principale criptovaluta, Bitcoin (BTC), ha dominato con deflussi di 33 milioni di dollari.

I fondi Bitcoin hanno registrato deflussi di 33 milioni di dollari la scorsa settimana

È stata un’altra settimana di prelievi di fondi di asset digitali. Ciò avviene quando il settore subisce una maggiore pressione normativa. I fondi di investimento in asset digitali hanno registrato deflussi di 32 milioni di dollari nella settimana precedente, completando la quinta settimana consecutiva di pessimismo. Questo è secondo l’ultimo rapporto sui fondi di asset digitali di CoinShares.

Il rapporto ha evidenziato che 232 milioni di dollari, pari allo 0,7% dell’AUM (asset under management) complessivo, hanno lasciato il mercato da metà aprile. Nel frattempo, la criptovaluta bellwether ha dominato i deflussi, con $ 33 milioni ritirati dai fondi BTC nell’ultima settimana.

La Germania ha registrato il maggior numero di deflussi, rappresentando il 73% (o 24 milioni di dollari) della cifra complessiva. Gli Stati Uniti e la Svizzera hanno seguito rispettivamente con 5 milioni di dollari e 3,3 milioni di dollari. Cifre minori sono emerse da Brasile e Canada, rispettivamente a $ 1,3 milioni e $ 2,2 milioni.

Anche i prodotti short-BTC hanno registrato deflussi

Allo stesso modo, i prodotti short bitcoin hanno registrato lievi deflussi di 1,3 milioni di dollari. CoinShares ha dichiarato che questi prodotti di investimento hanno registrato deflussi per un totale di 235 milioni di dollari nelle ultime cinque settimane. Ha aggiunto che non è chiaro perché sia i prodotti lunghi che quelli corti mantengano un sentimento negativo coordinato.

Mentre i prodotti Ethereum hanno registrato anche deflussi di $ 1 milione, altri altcoin, tra cui Litecoin e Avalanche, hanno registrato rispettivamente afflussi di $ 0,3 milioni e $ 0,7 milioni. Ricorda, nell’ultima settimana di gennaio i fondi di asset digitali hanno registrato afflussi elevati in 6 mesi: 117 milioni di dollari. Ciò è avvenuto quando il mercato delle criptovalute è salito alle stelle all’inizio del 2023.

Bitcoin pronto per un’ondata ribassista

Il flusso di fondi di asset digitali misura il movimento di denaro in entrata e in uscita dagli investimenti. Nel frattempo, possono essere un indicatore impressionante di come i giocatori istituzionali muovono i loro soldi. Gli afflussi mostrano ottimismo tra gli investitori, mentre i deflussi indicano la paura degli investitori per le prossime tendenze del mercato.

In tale contesto, i deflussi di 232 milioni di dollari nelle ultime cinque settimane indicano cautela tra gli investitori istituzionali. Il sentimento di Bitcoin probabilmente ne risentirà nelle prossime sessioni, traducendosi in ondate ribassiste. Invezz.com mostra che Bitcoin ha perso lo 0,42% nell’ultimo giorno per essere scambiato a $ 26.782,56.