ConsenSys chiarisce le voci sulle tasse sulle criptovalute di MetaMask

ConsenSys, la società dietro il famoso portafoglio web3 MetaMask, ha (lunedì) confutato le affermazioni secondo cui riscuote tasse per gli investitori in criptovalute. Ciò segue il FUD dei social media e diverse voci secondo cui MetaMask riscuote tasse sulle transazioni di criptovaluta.

La società ha confermato che stava seguendo i tweet con informazioni imprecise sui suoi termini e condizioni. ConsenSys ha chiarito che MetaMask non riscuote tasse dagli utenti di criptovalute e non ha mai apportato modifiche che consentano loro di farlo.

Nessuna tassa sulle criptovalute per gli utenti di MetaMask

Il chiarimento arriva dopo gli screenshot dei termini di servizio di MetaMask, con la sezione 4.3 che afferma che la piattaforma può trattenere le tasse quando necessario. Come previsto, questo ha catalizzato il tumulto nel mondo delle criptovalute durante il fine settimana.

ConsenSys ha dichiarato che i termini a cui si fa riferimento non erano nuovi e si applicavano ai suoi prodotti soggetti all’imposta sulle vendite. Ha chiarito che la suddetta imposta non si applica a MetaMask e ai prodotti non soggetti all’imposta sulle vendite. Inoltre, ConsenSys ha aggiunto che rimane attiva nella lotta alla disinformazione sui propri servizi e prodotti.

Tuttavia, MetaMask ha già affrontato reclami derivanti dai termini di ConsenSys. Nel novembre 2022, la politica aggiornata di ConsenSys ha indicato che Infura, uno strumento per la creazione di applicazioni che si connettono alla blockchain di Ethereum, potrebbe raccogliere più informazioni sugli utenti, inclusi indirizzi IP e transazioni Ethereum.

Nel frattempo, ciò ha scatenato la disgrazia su ciò che gli utenti percepivano come un portafoglio decentralizzato. L’indignazione ha costretto l’azienda a rivedere i suoi termini sulla privacy e il CEO Joseph Lubin ha chiarito che MetaMask utilizza le informazioni IP solo per il routing.

La popolarità di MetaMask ha anche reso il portafoglio un bersaglio per attacchi di phishing, hacker e truffatori. Ad esempio, ConsenSys ha evidenziato una violazione dei dati ad aprile. L’attacco ha avuto un impatto su quasi 7.000 utenti MetaMask.

Il mercato delle criptovalute oggi

