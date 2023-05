Il prezzo EOS si avvicina a un livello di supporto chiave in quanto cancella i guadagni YTD

Il prezzo di EOS (EOS/USD) è stato sottoposto a pressioni di vendita mentre l’umore cupo avvolge il mercato azionario e delle criptovalute. Martedì la moneta è scesa a un minimo di $ 0,8578, il livello più basso dal 4 gennaio di quest’anno. È crollato di oltre il 35% rispetto al livello più alto di quest’anno.

La battaglia tra EOS Foundation e Block.one (B1) continua

La maggior parte dei prezzi delle criptovalute si è spostata lateralmente negli ultimi giorni mentre gli investitori si concentrano sull’attuale questione del tetto del debito negli Stati Uniti. Bitcoin si è aggirato a $ 27.000 mentre Ethereum è rimasto bloccato a circa $ 1.800.

La preoccupazione principale è che gli Stati Uniti non adempiranno ai propri obblighi finanziari se Democratici e Repubblicani non riusciranno a mettersi d’accordo su come aumentare il tetto del debito. Una tale mossa avrà importanti implicazioni per l’economia americana, tra cui un tasso di disoccupazione più elevato e prezzi delle attività più bassi.

Tuttavia, gli analisti ritengono che le due parti alla fine raggiungeranno un accordo prima della scadenza del 1° giugno. Questo spiega perché le risorse non sono diminuite rapidamente di recente.

Ci sono state due importanti novità EOS recentemente. Innanzitutto, EOS ha annunciato che aggiungerà funzionalità Ethereum Virtual Machine (ECM) al suo ecosistema. Un EVM è un software che consente agli sviluppatori di eseguire contratti intelligenti Ethereum. È un modo in cui le blockchain raggiungono l’interoperabilità. La maggior parte delle blockchain come Zilliqa e Cardano hanno tutte la compatibilità EVM implementata.

In secondo luogo, la disputa tra EOS Foundation e B1 si è intensificata. Per cominciare, EOS Foundation è stata avviata per essere un’entità indipendente per costruire EOSIO. È stato fondato da Block.one, che ha raccolto oltre $ 4 miliardi durante la sua offerta iniziale di monete (ICO). B1 avrebbe dovuto fornire sostegno e finanziamento alla fondazione.

In una lettera, Yves La Rose, capo di EOS Foundation, si è lamentato della mancanza di sostegno. Di conseguenza, ha suggerito che i possessori di token dovrebbero fare causa a B1 e implementare un hard fork che esclude B1. Ha detto :

“Se un numero sufficiente di possessori di token è interessato a presentare un reclamo legale, è possibile un’azione legale collettiva. La EOS Network Foundation è pronta ad aiutare a riunire i possessori di token EOS allo scopo di avanzare un reclamo contro B1.

Previsione dei prezzi EOS

Grafico EOS di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di EOS ha ridotto la maggior parte dei guadagni realizzati all’inizio di quest’anno. Ora si sta avvicinando all’importante livello di supporto a 0,8252$, il livello più basso di dicembre dello scorso anno. La moneta ha anche superato la media mobile a 50 giorni e l’importante livello di supporto a 0,9696$, il livello più basso dell’11 marzo.

Pertanto, il percorso di minor resistenza per la moneta è al ribasso, con il prossimo supporto chiave a 0,8252$. Una mossa al di sotto di questo livello lo vedrà precipitare sotto 0,9200$.