I progetti crittografici basati sull’intelligenza artificiale come Oraichain e AltSignals stanno cercando di rivoluzionare il settore in vari modi e il loro potenziale ha gli investitori sempre più interessati.

L’ASI di AltSignals e l’ORAI di Oraichain sono token diversi impostati per avere un impatto su diverse sezioni del mercato delle criptovalute mentre l’integrazione dell’IA fa un grande salto. Una previsione dei prezzi come questa esamina come potrebbero comportarsi i loro token di utilità nativi in un mercato che prevede una crescita massiccia.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’IA prende ritmo tra le criptovalute

Che si tratti di sistemi di trading basati sull’intelligenza artificiale come quello di AltSignals o delle applicazioni di intelligenza artificiale decentralizzate di Oraichain, il potenziale di crescita sembra aumentare.

E i recenti sviluppi dei giganti della tecnologia Google e Microsoft hanno solo contribuito a evidenziare come i mercati abilitati all’intelligenza artificiale, gli algoritmi di trading, le previsioni di mercato e le piattaforme di gestione del portafoglio potrebbero essere la prossima grande novità per gli investitori.

Mentre ChatGPT e Bard continuano a illustrare ciò che è possibile con modelli di linguaggio di grandi dimensioni, in cripto i suoi token IA come Fetch.ai, SingularityNET e Render che stanno guidando la carica.

La prevendita di AltSignals, la cui prima fase è esaurita al 74%, suggerisce che l’interesse per questa categoria di token è aumentato solo con l’aumento della narrativa AI nelle criptovalute.

Qual è il livello IA di AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading fondata nel 2017. Fornisce segnali di trading a più di 50.000 trader su criptovalute, azioni e mercati forex. Attualmente, gli utenti accedono agli avvisi di trading, agli indicatori e ad altri strumenti tramite l’algoritmo AltAlgo dell’azienda.

Sebbene sia già un’azienda di successo, il team di AltSignals vede l’integrazione con l’intelligenza artificiale come il prossimo grande passo. Questo è ciò che ha portato allo sviluppo di un livello basato sull’intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI.

Previsto per il lancio nella seconda metà del 2023, ActualizeAI sfrutterà la potenza dell’apprendimento automatico, dell’elaborazione del linguaggio naturale e dell’analisi avanzata del sentiment per aumentare l’accuratezza dei suoi segnali di trading. Modellazione predittiva, regressione e AutoML sono tutte funzionalità che potenziano ActualizeAI, con conseguente maggiore precisione per i segnali di trading.

Ad alimentare il livello AI sarà il token ASI. Come token di utilità, ASI darà ai titolari l’accesso alla piattaforma ActualizeAI e al club dei membri.

In termini di tokenomics, il white paper del progetto delinea una fornitura totale di 500.000.000 di token ASI. La prevendita vedrà 290.000.000 di token, ovvero il 58% disponibili per gli investitori in 5 fasi.

Il token è attualmente in prevendita – gli investitori interessati possono unirsi alla prevendita qui – e sarà presto disponibile sulle principali piattaforme exchange, tra cui il leader DEX Uniswap.

Cos’è Oraichain? Somiglianze con AltSignals?

Oraichain è un ecosistema blockchain decentralizzato lanciato nel 2020. Offre una soluzione Oracle che consente l’integrazione dell’IA nelle applicazioni blockchain. Nello specifico, l’infrastruttura di Oraichain è progettata per consentire l’utilizzo dei dati AI nei contratti intelligenti.

Come AltSignals, Oraichain sfrutta l’apprendimento automatico, l’elaborazione del linguaggio naturale e l’analisi predittiva. I progetti e gli utenti dell’ecosistema possono sfruttare questi dati e servizi di intelligenza artificiale nelle loro applicazioni abilitate per i contratti intelligenti.

Per aiutare a potenziare le transazioni e le interazioni della piattaforma, il team di Oraichain ha svelato il token ORAI. Oltre al suo utilizzo nella governance e nello staking, ORAI è scambiato su più scambi chiave, tra cui KuCoin, Bitget e Uniswap.

Previsione dei prezzi Oraichain

In termini di andamento dei prezzi, il token ORAI ha raggiunto il suo massimo storico di 105$ nel febbraio 2021. Sebbene il mercato ribassista abbia annullato la maggior parte di questi guadagni, il prezzo ORAI di oggi di 4,08$ mostra un rimbalzo di oltre il 350% rispetto al minimo storico di 0,9$ raggiunto nel novembre 2022. Il calo ha seguito il crollo di FTX e indica la possibilità che gli eventi abbiano un impatto sui prezzi.

ORAI è stata anche influenzata dai recenti venti contrari come le recenti turbolenze nel sistema bancario, la reazione della criptovaluta alle crescenti azioni normative negli Stati Uniti e l’incertezza delle notizie economiche.

Sebbene non possiamo prevedere il prezzo esatto di Oraichain in un dato momento futuro, ci sono fattori che potrebbero spingere ORAI al rialzo a lungo termine. Ciò include l’offerta di prodotti di Oraichain e l’interesse degli investitori nei progetti blockchain basati sull’intelligenza artificiale, nonché il probabile ingresso del mercato più ampio in una nuova fase rialzista.

Grafico dei prezzi di Oraichain che mostra la coppia ORAI/USDT su KuCoin. Fonte: TradingView

Previsione dei prezzi AltSignals per il 2023

Gli analisti ritengono inoltre che la narrativa dell’IA sia appena iniziata, suggerendo che fattori come quelli sopra menzionati potrebbero applicarsi anche all’ASI.

Con ORAI in crescita di quasi il 50% nelle ultime due settimane, la prevendita ASI a 0,015$ sembra un enorme sconto dato il balzo previsto a 0,02274$ alla fine della prevendita. L’ingresso nel mercato secondario tramite la quotazione sulle principali borse potrebbe anche riaccendere la domanda e consentire all’ASI di puntare a traguardi iniziali come 0,5$ e 1$ alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Tuttavia, va notato che i mercati sono ancora ampiamente influenzati da vari eventi e notizie e, pertanto, i prezzi possono fluttuare selvaggiamente in un breve periodo.

Ad esempio, un capovolgimento negativo per le criptovalute a causa di venti contrari macroeconomici potrebbe vedere token come ORAI e ASI in difficoltà, con il prezzo ASI che probabilmente non salirà così in alto come previsto.

Il prezzo ASI di AltSignals può raggiungere 10$ nel 2025?

Uno sguardo ai dati storici sui prezzi di Oraichain mostra che il token è balzato da un minimo di 10$ a dicembre 2020 al suo ATH di 105$ a febbraio. Questo è stato durante il precedente mercato rialzista.

Sebbene i dati storici non prevedano le future performance dei prezzi, è possibile che un rally per Bitcoin e le principali altcoin in un nuovo bull market possa rispecchiarsi nel più ampio spazio dell’IA crittografica. Il dimezzamento di Bitcoin nel 2024 potrebbe essere un enorme fattore scatenante.

AltSignals, che avrà lanciato il suo attesissimo livello ActualizeAI, potrebbe cavalcare la svolta rialzista per raggiungere traguardi di prezzo chiave come 10$ nel 2025.

Come notato, il prezzo di prevendita ASI è di 0,015$ dopo essere aumentato del 25% da 0,012$. Il valore del token salirà di un altro 20% a 0,01875$ e del 12,5% a $ 0,021 prima di salire nella fase finale di prevendita a 0,02274$.

Se sei interessato al token ASI, visita la loro pagina di prevendita per maggiori dettagli su come acquistare.