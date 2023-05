Dimentica gli Stati Uniti, la crittografia è pronta per un grande successo in Asia

Mentre l’ industria delle criptovalute continua a fare i conti con un panorama normativo sempre più rigido negli Stati Uniti, l’Asia sta diventando la destinazione desiderata. La tendenza è quella che potrebbe vedere la regione svolgere un ruolo fondamentale nell’innovazione e nell’adozione definitiva delle criptovalute, affermano gli esperti.

Ad aiutare questa prospettiva sono le normative crittografiche della regione, i crescenti investimenti di venture capital e l’enorme popolazione che si interessa sempre più alle criptovalute.

Il crescente ambiente crypto-friendly dell’Asia

Uno dei fattori a favore dell’Asia è il suo approccio alla regolamentazione delle criptovalute. Un numero crescente di governi nella regione sta scegliendo di implementare quadri normativi favorevoli alle criptovalute, superando molti dei loro omologhi nordamericani. Come ho evidenziato qui, un recente rapporto della Casa Bianca è stato pesantemente criticato per le sue raccomandazioni sulle criptovalute.

Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha recentemente affermato che la “confusione” normativa sembra essere il modus operandi della SEC e di altre agenzie, un fattore che potrebbe lasciare molte società di criptovalute senza altra scelta che uscire dal mercato statunitense. L’exchange di criptovalute Bittrex e il prestatore di criptovalute con sede nel Regno Unito Nexo ( trattati qui ) sono esempi di società che citano l’ambiente normativo statunitense come motivo della loro decisione di uscire.

Mentre le regole del MiCA rendono l’UE attraente (in questo rapporto evidenziamo come la Francia abbia accolto le aziende in fuga dagli Stati Uniti), Garlinghouse vede anche gli Emirati Arabi Uniti e Singapore come i principali beneficiari.

Il sentimento è condiviso anche da Yves La Rose, direttore esecutivo e fondatore della EOS Network Foundation. Secondo i commenti evidenziati in una pubblicazione di Cryptonews, il dirigente di EOS Network ritiene che l’Asia stia diventando più favorevole alle criptovalute anche se la regolamentazione altrove si inasprisce.

Nell’ottobre 2022, Invezz ha riferito del protocollo d’intesa di EOS Network con Busan della Corea del Sud in un progetto che mirava a promuovere le startup blockchain tramite un veicolo di rischio da 700 milioni di dollari. In un recente commento sulla crescita dell’Asia, La Rose ha osservato:

“Un quadro normativo chiaramente definito è il Santo Graal dell’industria delle criptovalute”.

Jessie Chan di ParallelChain Lab afferma che le nazioni occidentali stanno soffocando l’innovazione con le loro posizioni normative, una tendenza opposta a ciò che sta accadendo nei paesi asiatici.

Akio Tanaka, di Infinity Ventures Crypto, ritiene che l’approccio negativo alla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti e in altri mercati occidentali abbia dato ai paesi asiatici l’opportunità di intervenire.

Mentre gli Stati Uniti indugiano, Singapore, Hong Kong e gli Emirati Arabi Uniti guidano la carica crittografica dell’Asia

La chiarezza normativa è il motivo principale per cui alcune delle principali società crittografiche del mondo stanno cercando di stabilire le proprie attività nella regione. I principali hotspot crittografici in queste parti del mondo includono Hong Kong, Emirati Arabi Uniti (EAU) e Singapore.

Mentre Singapore è cresciuta come hub crittografico, l’offerta di Hong Kong di prendere il sopravvento dopo il suo recente annuncio di un framework che supporta il trading al dettaglio di Bitcoin ed Ethereum. Il Giappone, d’altra parte, sta portando avanti il suo progetto pilota CBDC e continua a supportare Bitcoin come metodo di pagamento sin dal 2017.

Gli Emirati Arabi Uniti sono anche sempre più visti come la destinazione di risorse digitali preferita del Medio Oriente nel quadro delle licenze dei fornitori di servizi di risorse virtuali.

Come sottolineano gli esperti, la tendenza all’adozione di blockchain e criptovalute è osservabile anche in Corea del Sud, Tailandia, Filippine e molti altri paesi asiatici.

Itai Elizur, COO e Managing Partner di MarketAcross, ha recentemente osservato:

“L’Asia è la destinazione ovvia per chiunque sia serio riguardo alla blockchain.”

Le statistiche mostrano la crescente presenza di criptovalute in Asia

La popolazione asiatica di oltre 4,7 miliardi di persone, più della metà della popolazione globale, sta sicuramente giocando un ruolo nella trazione della regione nell’adozione delle criptovalute. Con gli sviluppatori di criptovalute e le aziende leader nel Web3, nei giochi di criptovaluta e nel negozio di impostazioni blockchain, sembra che la corsa per lasciare gli Stati Uniti alle spalle nell’innovazione delle criptovalute trovi il massimo sostegno in Asia.

Le statistiche sulle startup blockchain e l’interesse per i principali eventi del settore come WebX Asia e TOKEN2049, tra gli altri, indicano una regione in rapida crescita.

Secondo Edward Hong, chief platform officer di Hashed, l’Asia è diventata il principale mercato delle criptovalute a livello globale. Indica un rapporto di Chainalysis che ha mostrato che sette dei primi 10 paesi che guidano la curva di adozione delle applicazioni Web3 si trovano in Asia.

Le statistiche sulla proprietà delle criptovalute mostrano anche che l’Asia ospita circa 260 milioni dei 420 milioni di utenti globali di criptovalute nel 2023, con Thailandia, Filippine, India e Corea del Sud tra quelli con la più alta percentuale di proprietari di criptovalute. È questo predominio che sta guidando ulteriori investimenti da parte delle aziende globali di VC nei progetti incentrati sulle criptovalute della regione.

Altrove, un rapporto del 2022 della società di venture capital White Star Capital ha mostrato che il solo sud-est asiatico ha ospitato più di 600 start-up blockchain.