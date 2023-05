Il partner strategico di Ripple, Tranglo, collabora con il principale fornitore di servizi di rimessa degli Emirati Arabi Uniti

Il partner di investimento di Ripple, Tranglo, ha rivelato una mossa significativa, collaborando con Al Ansari Exchange. Al Ansari è la più grande società di forex e rimesse negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

🌍 Tranglo & Al Ansari Exchange unite for UAE remittance revolution 🤝 Potential Ripple ODL integration? 👀 Time will tell! $XRP 💸 #HugePartnership 💫🚀https://t.co/tPYpmnXoWA pic.twitter.com/AxWK3YXAil — Chain Review (@Chain_Review) May 29, 2023

La società di rimesse con sede negli Emirati Arabi Uniti vanta un’enorme base di clienti (oltre tre milioni) e completa circa 130.000 transazioni al giorno. Tali cifre mostrano che lo scambio detiene una posizione enorme all’interno del mercato.

Tranglo allunga le sue impronte

La collaborazione rappresenta un enorme passo avanti per i piani di espansione di Tranglo in Medio Oriente. Ricordiamo che gli Emirati Arabi Uniti sono il 2° paese più grande per quanto riguarda le rimesse in uscita.

Tranglo fornisce servizi di pagamento internazionali e opera in diversi settori, incluso il business delle criptovalute. Inoltre, la società sovrintende alle soluzioni di cassa mobile e ai trasferimenti di denaro.

Tranglo migliora le sue offerte di pagamento internazionali utilizzando RippleNet, un’ampia rete di pagamento di Ripple. Ripple (oltre ad essere il partner di investimento di Tranglo) detiene una quota significativa del 40% nell’azienda come investitore.

Il COO di Al Ansari Exchange, Ali Al Najjar, ha commentato l’aumento della domanda da parte dei clienti e la necessità di tecnologie innovative e soluzioni di prim’ordine. Ha sottolineato che Al Ansari potrebbe godere di una crescita accelerata grazie alla tecnologia di fascia alta di Tranglo e alle soluzioni di pagamento decentralizzate di Ripple.

Nel frattempo, l’alleanza tra la società commerciale e Tranglo ha attirato l’attenzione nel mondo delle criptovalute. I fan di Ripple speculano sulla possibile integrazione di Ripple ODL (On-Demand Liquidity).

Tranglo sfrutterà questa alleanza per consolidare la propria presenza nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, garantendo competenze di pagamento internazionali rafforzate e servizi di rimessa potenziati.

Queste collaborazioni aiutano le rimesse transfrontaliere a beneficiare di vantaggi come una rete estesa e agevolazioni creditizie. Nel frattempo, la comunità di Ripple contempla gli sviluppi attuali in attesa di una potenziale integrazione ODL. Inoltre, le notizie di Invezz.com mostrano che XRP è pronto per il rialzo nelle prossime sessioni mentre il caso SEC si avvicina alla fine.