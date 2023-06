Justin Sun afferma che Huobi potrebbe ottenere la licenza di Hong Kong in 6 mesi

Huobi potrebbe ottenere la licenza come fornitore di criptovalute a Hong Kong entro la fine dell’anno, ha affermato Justin Sun, fondatore di Tron e consulente di Huobi Global. Il token Huobi è salito brevemente al di sopra di $ 3,03 prima di scivolare al ribasso in mezzo a una più ampia pausa del mercato.

Sun afferma che la licenza Huobi HK è probabile tra 6-12 mesi

Sun ha fatto il commento parlando con CoinDesk TV, pochi giorni dopo che Huobi ha annunciato il suo exchange di Hong Kong Huobi HK. Secondo il fondatore di Tron, l’exchange di criptovalute ha già presentato domanda di approvazione come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).

L’applicazione include un “periodo di grazia” di 18 mesi, ha osservato mentre parlava dello stato della regolamentazione delle criptovalute durante il lancio di Hong Kong di un framework crittografico ampiamente elogiato. Sia il settore delle criptovalute che i singoli investitori vedono questo come un passo nella giusta direzione. Come recentemente evidenziato da Invezz, Hong Kong è uno dei tanti hub crittografici in Asia che riflette il crescente status della regione come destinazione globale per blockchain e criptovalute.

Uno dei punti chiave dell’approccio cripto-friendly della regione amministrativa è la notizia che gli scambi di criptovaluta possono ottenere licenze se desiderano offrire prodotti di criptovaluta agli investitori al dettaglio.

Le autorità di regolamentazione hanno fino a 18 mesi per approvare o rifiutare particolari applicazioni, ha osservato Sun. In questo periodo, l’industria delle criptovalute verrà a conoscenza dei dettagli del framework, inclusi i requisiti di conformità relativi ai prelievi dei clienti e all’antiriciclaggio.

Ma mentre l’applicazione di Huobi potrebbe richiedere così tanto tempo, Sun ha affermato di ritenere che le autorità di regolamentazione di Hong Kong potrebbero avere un feedback entro i prossimi 6-12 mesi. Ha aggiunto:

“Nei prossimi 18 mesi abbiamo un periodo di grazia in modo che Huobi Hong Kong possa operare a Hong Kong, acquisire clienti, ottenere i nostri servizi bancari e servire i nostri clienti”.

Sun ha anche commentato il contesto normativo in Canada, osservando che Huobi non ha intenzione di entrare nel mercato canadese. Ha citato i requisiti normativi del paese, sentimenti a cui alludevano allo stesso modo Binance e ByBit mentre annunciavano le loro uscite.

Per quanto riguarda gli scambi che probabilmente perseguiranno le licenze a Hong Kong, ha indicato OKX, ByBit, Gate.io e Bitget.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI