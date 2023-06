L’intelligenza artificiale è diventata la moda del momento nei mercati finanziari da quando Nvidia Corporation ha emesso una guidance straordinariamente forte per il suo trimestre in corso, come riportato da Invezz qui.

Anche HP Inc si è unita alla gara per l’IA

Nvidia ora si aspetta che l’IA faccia salire le sue entrate fino a un record di 11 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Quella prospettiva ha superato le stime di Street di ben 4,0 miliardi di dollari. In risposta, questa settimana il colosso dei semiconduttori ha visto temporaneamente la sua capitalizzazione di mercato superare i 1.000 miliardi di dollari.

Poi è arrivata HP Inc che ha riportato i ricavi trimestrali più bassi dall’inizio della pandemia che non sono riusciti a pesare sul prezzo delle sue azioni perché il management ha confermato che stava lavorando su un nuovo personal computer in grado di gestire il carico di lavoro IA localmente (senza dipendere dal cloud computing).

L’intelligenza artificiale ci aiuterà a ridefinire cos’è un PC. Stiamo lavorando con i principali fornitori di software e fornitori di silicio per riprogettare l’architettura di un PC che sarà in grado di elaborare localmente le applicazioni IA.

Sempre di recente, anche il professor Jeremy Siegel della Wharton School dell’Università della Pennsylvania ha affermato che l’intelligenza artificiale non era ancora una bolla (leggi di più) – vale a dire che che in futuro ci saranno maggiori vantaggi in questo sotto-settore ad alta crescita all’interno della tecnologia.

In tal caso, progetti come AltSignals incentrati sulle applicazioni reali dell’intelligenza artificiale trarranno probabilmente beneficio dal futuro.

Cosa devi sapere su AltSignals

AltSignals è un nome emergente nella tecnologia finanziaria che mira ad aiutare le persone a massimizzare i rendimenti dei loro investimenti in azioni, forex o criptovalute.

Il suo servizio di punta che la società chiama AltAlgo si basa su un algoritmo avanzato che informa gli investitori sul prezzo appropriato di un determinato asset al quale dovrebbero costruire una posizione e anche sul prezzo al quale dovrebbero uscire.

Ciò che è ancora più eccitante per chi è interessato all’intelligenza artificiale, tuttavia, è ActualizeAI, un nuovo toolkit di trading che AltSignals è sulla buona strada per lanciare presto. Puoi pensare a questo prodotto come a una versione aggiornata di AltAlgo in quanto utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’accuratezza dei segnali che invia agli investitori.

I miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale inviteranno probabilmente più utenti ai suoi servizi, potenziando così AltSignals non solo come azienda, ma anche come investimento.

Il token ASI di AltSignals è attualmente in prevendita

Ecco la parte migliore. AltSignals non è solo uno strumento che puoi utilizzare per guadagnare di più da azioni o criptovalute. In realtà è anche un investimento in sé.

ActualizeAI: il suo prossimo servizio di trading amplificato dall’intelligenza artificiale utilizzerà un token crittografico che la società chiama token ASI. I proprietari del token ASI avranno il diritto di voto sulla governance proprio come gli azionisti.

Il token ASI sbloccherà anche l’accesso per loro a ciò che ActualizeAI ha da offrire, inclusa la possibilità di partecipare a tornei di trading e altre opportunità per fare soldi. Ancora più importante, il prezzo di questo token crittografico, proprio come qualsiasi altro asset, sarà basato sulla domanda e sull’offerta.

Se la domanda aumenta nel tempo, il prezzo del token ASI si muoverà di pari passo, e questo è ciò che rende AltSignals un investimento. Il token ASI è attualmente in prevendita recuperando un tempo adatto per investire in anticipo e attendere l’apprezzamento del prezzo.

Una guida completa sul sito web di AltSignals spiega come partecipare alla prevendita di token crypto in tre semplici passaggi.

Il token ASI potrebbe raggiungere i 5 centesimi nel 2023?

Come affermato in precedenza, il prezzo del token ASI dipende in gran parte dalla domanda che sembra essere forte finora considerando che ha raccolto quasi 0,9 milioni di dollari in prevendita.

Rispetto alla sua prima fase di prevendita, il token crittografico è già balzato del 25% a 0,015$. Secondo AltSignals, il token ASI varrà 0,02274$ entro la fine della prevendita in corso.

L’ottimismo si basa principalmente sulla risposta di successo che ha ricevuto dagli utenti che parla della domanda per il suo servizio di trading che ha un punteggio quasi perfetto di 4,9 su Trust Pilot. AltSignals ha creato una community di oltre 52.000 trader su Telegram. Il suo gruppo VIP ora ha anche oltre 1.400 abbonati.

Il token ASI deve ancora essere elencato sui principali scambi di criptovalute. Ricorda che i suoi colleghi, inclusi Floki e Pepe, hanno notato un forte apprezzamento dei prezzi quando sono entrati in funzione su Binance. È quindi concepibile che AltSignals trarrà lo stesso vantaggio quando inizia a quotarsi negli scambi di criptovalute.

Infine, non è solo il boom dell’IA che dovrebbe aiutare ad apprezzare il prezzo del token ASI. Anche la più ampia ripresa del mercato delle criptovalute potrebbe essere un vento favorevole.

Con problemi in corso in termini di debito federale, la fiducia nel dollaro USA come valuta di riserva ha subito un duro colpo. La recente crisi bancaria è stata un altro shock per la reputazione delle valute fiat in generale.

A tal fine, molti hanno iniziato a rivolgersi ad asset alternativi come le criptovalute. Poiché i macro eventi continuano a spingere gli investitori verso le criptovalute e contribuiscono alla ripresa del mercato, anche il token ASI ne trarrà probabilmente vantaggio.

Sebbene sia ancora troppo presto per prevedere quanto in alto potrebbe salire il token, un certo numero di esperti prevede che raggiungerà i 5 centesimi entro la fine del 2023. Visita la pagina di prevendita di AltSignals per ulteriori dettagli.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI