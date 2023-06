GameStop licenzia il CEO Matt Furlong dopo i risultati del primo trimestre

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

GameStop Corp (NYSE: GME) ha perso oltre il 20% in orari prolungati dopo che il suo consiglio ha licenziato il CEO Matt Furlong.

GameStop nomina Ryan Cohen suo presidente esecutivo

Il rivenditore di articoli da gioco ha anche eletto Ryan Cohen come presidente esecutivo mercoledì. Supervisionerà la gestione e sarà responsabile dell’allocazione del capitale, come da comunicato stampa.

GameStop ha anche nominato oggi Mark H. Robinson suo principale dirigente esecutivo che sarà responsabile di “questioni amministrative, sviluppo aziendale, affari legali e supporto per le partecipazioni della società”.

La società con sede in Texas ha riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre come previsto, ma ha annullato la chiamata agli utili a seguito della riorganizzazione dei dirigenti.

Nonostante la svendita fuori orario, le azioni di GameStop sono ancora in rialzo di quasi il 30% rispetto al minimo da inizio anno a metà marzo.

GameStop Corp riporta un calo delle vendite dell’11%.

Nel primo trimestre, GameStop ha ridotto significativamente la sua perdita a $ 50,5 milioni che si traduce in 17 centesimi per azione.

Le sue vendite, tuttavia, sono comunque aumentate dell’11% su base annua a $ 1,24 miliardi poiché i consumatori hanno continuato a preferire i download digitali rispetto ai dischi di gioco. FactSet non ha ricevuto previsioni da un numero sufficiente di analisti in questo trimestre per compilare stime di consenso.

Michael Pachter di Wedbush Securities, che è tra i pochi analisti sell-side che ancora coprono il GME, lo valuta a “underperform”. Il suo obiettivo di prezzo di $ 6,50 suggerisce un altro ribasso del 65%.

GameStop condivide il commercio a un livello che non riesce a considerare le sue numerose sfide future.

