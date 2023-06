Prezzo delle azioni Boohoo: le azioni potrebbero crollare di circa il 15% se ciò accade

Il prezzo delle azioni Boohoo (LON: BOO) si trova a un livello di supporto importante poiché continuano le preoccupazioni per la società. Il titolo è stato scambiato a 38 pence mercoledì, pochi punti sopra il punto di supporto chiave a 37,35 pence, il punto più basso dal 10 maggio. Complessivamente, il titolo è crollato di oltre il 38% rispetto al livello più alto di quest’anno.

Le preoccupazioni per Boohoo rimangono

Boohoo e altre società britanniche di vendita al dettaglio online come Asos e The Hut Group stanno attraversando un grave calo a causa del calo della domanda. Come ho scritto in questo articolo, Asos è sull’orlo poiché le sue azioni sono crollate di oltre il 92% rispetto al livello più alto mai registrato. Alcuni fornitori hanno smesso di vendere con l’azienda, temendo perdite.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate dell’azienda nei 12 mesi fino a febbraio sono state di 1,78 miliardi di sterline, ovvero l’11% rispetto al periodo precedente. L’utile lordo è crollato del 13% a 895 milioni di sterline, mentre la sua perdita per l’anno è balzata a oltre 90,7 milioni di sterline,

Nonostante tutto ciò, l’azienda ha espresso ottimismo sul fatto che la sua attività stesse migliorando. In una dichiarazione a sostegno di questa mossa, il CEO dell’azienda John Lyttle ha dichiarato :

“La nostra fiducia nelle prospettive a medio termine per il gruppo rimane invariata e, mentre perseguiamo le nostre priorità chiave, vediamo un percorso chiaro per migliorare la redditività e tornare a una crescita dei ricavi a due cifre”.

Boohoo ritiene che le sue entrate saranno tra piatte e un calo del 5%. Vede anche che le sue entrate per la prima metà di questo anno fiscale diminuiranno tra il 10% e il 15%. È probabile che la performance dell’azienda sia inferiore a queste stime.

Per prima cosa, i dati più recenti mostrano che le vendite durante le festività sono cresciute al livello più basso in sette mesi. Le vendite nel Regno Unito sono aumentate del 3,9% a maggio, al di sotto della media trimestrale del 5,1%. Sul lato positivo per Boohoo, il numero di visitatori del sito web Boohoo.com è balzato a 18,3 milioni a maggio dai 17,7 milioni del mese precedente.

Previsioni del prezzo delle azioni Boohoo

Grafico BOO di TradingView

Il prezzo delle azioni BOO ha registrato un forte trend ribassista dopo aver raggiunto il picco di 60,86 pence il 31 marzo di quest’anno. Le medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 periodi hanno formato un pattern crossover ribassista. Ora si trova a un livello di supporto chiave, dove non è riuscito a scendere al di sotto del supporto chiave a 37,35p, dove non è riuscito a scendere al di sotto dal 10 maggio.

Pertanto, una violazione al di sotto di questo livello segnalerà che il titolo avrà un breakout ribassista al prossimo supporto a 32,50p, il punto più basso nel dicembre dello scorso anno. Questo prezzo è di circa il 15% inferiore al livello attuale.

