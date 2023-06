Robinhood potrebbe eliminare le criptovalute nominate nella causa della SEC contro Coinbase e Binance

La Securities & Exchange Commission ha citato in giudizio i due maggiori exchange, Coinbase e Binance, adducendo violazioni della legge. Mentre i due si preparano a incontrare l’autorità di regolamentazione in tribunale, la piattaforma di investimento quotata in borsa Robinhood valuta le sue offerte di criptovalute per evitare problemi con i legislatori.

Gli ultimi sviluppi rivelano che Robinhood potrebbe eliminare dal listino le criptovalute che la SEC considera titoli senza licenza. Questi includono Solana, Polygon e Cardano. Attualmente, la piattaforma di trading ha solo 18 criptovalute elencate sulla sua rete. Ciò è contrario ai molteplici token che puoi trovare nei principali scambi Binance e Coinbase.

Il 6 giugno, il capo legale di Robinhood Dan Gallagher ha valutato il Congresso degli Stati Uniti sugli sviluppi in corso. Come riportato da invezz.com, Gallagher è stato tra i funzionari a testimoniare davanti al Congresso martedì (6 giugno). Gallagher ha affermato che il broker sta esaminando l’analisi della SEC per determinare eventuali azioni.

La SEC chiede al tribunale di congelare i beni di Binance US

Nella sua ultima mossa, la Securities and Exchange Commission ha ordinato al tribunale di congelare le criptovalute statunitensi di Binance per evitare la dissipazione dei fondi. Il regolatore ha dichiarato che Binance US rischia $ 2,2 miliardi di fondi dei clienti degli Stati Uniti, sostenendo che CZ e Binance hanno avuto il controllo sui fondi degli utenti per un valore di miliardi.

🇺🇸 SEC seeks restraining order to freeze #Binance US assets. — Walletor (@walletorapp) June 7, 2023

Gli avvocati della SEC hanno presentato una mozione al tribunale per esprimere preoccupazione per le possibilità che i fondi lascino gli Stati Uniti, chiedendo il congelamento dei beni dei clienti per evitare trasferimenti illegali da parte delle entità di CZ.

Coinbase fiducioso che sconfiggeranno SEC

Il regolatore ha affermato che Coinbase ha operato come broker e scambio senza licenza, offrendo titoli senza autorizzazione. Nel frattempo, il capo di Coinbase Brian Armstrong ha reagito alle accuse, affermando di aver seguito le regole della SEC e di aver contattato le autorità di regolamentazione quando possibile.

Tuttavia, le notizie di invezz.com mostrano che Brian Armstrong è fiducioso di sconfiggere la SEC in tribunale. Rimane cruciale assistere a come si svilupperanno questi sviluppi. Resta sintonizzato per gli ultimi aggiornamenti crittografici per le prossime notizie.

Robinhood, riducendo il suo indice patrimoniale in conformità con la SEC, probabilmente intaccherà il sentimento crittografico. Ciò innescherà il ribasso nell’intero mercato, colpendo più duramente gli altcoin menzionati: Solana, Polygon e Cardano. Tuttavia, la comunità delle criptovalute è rimasta ottimista nonostante le azioni legali del regolatore.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI