I “Magnifici 7” – titoli mega-tecnologici che hanno portato il mercato più in alto

In un momento in cui molti investitori parlano della prossima recessione statunitense, il mercato azionario ignora tutti gli avvertimenti tradizionali e continua a marciare più in alto. Ad esempio, l’indice è salito di oltre l’11% YTD, una performance spettacolare visti tutti i timori di recessione del mercato.

È come se gli investitori potessero passare tutto il 2023 a parlare di una recessione che è improbabile che accada. In quale altro modo si può spiegare la curva dei rendimenti invertita e gli indicatori LEI che indicano una recessione e i rally del mercato azionario?

O non ci sarà alcuna recessione o qualcosa non è sincronizzato con il mercato. Si può discutere per entrambi.

Innanzitutto, la maggior parte dei guadagni dell’S&P 500 proviene solo da sette titoli, quindi il settore tecnologico non è sincronizzato con il mercato. In secondo luogo, è iniziato un nuovo mercato rialzista e, in questo caso, non ci sarà alcuna recessione e il resto dei componenti dell’S&P 500 giocherà al passo con i principali titoli mega-tecnologici.

7 titoli mega-tech hanno reso il 53% YTD

L’investimento può essere attivo o passivo o un mix tra i due. Gli investitori attivi credono di poter battere il mercato e acquistare o vendere azioni in modo selettivo e confrontare la loro performance con un benchmark, in genere l’indice S&P 500.

Quegli investitori attivi che scommettono sul settore tecnologico nel 2023 hanno visto sette titoli mega-tecnologici offrire un rendimento del 53% YTD:

Metapiattaforme ( NASDAQ:META )

) Amazon ( NASDAQ:AMZN )

) Alfabeto ( NASDAQ:GOOG )

) Mela ( NASDAQ:AAPL )

) Nvidia ( NASDAQ:NVDA )

) Microsoft ( NASDAQ:MSFT )

) Tesla ( NASDAQ:TSLA )

Ma gli investitori passivi hanno fatto bene YTD. Seguendo l’indice S&P 500, si sarebbe in rialzo dell’11% YTD senza il trambusto di possedere un determinato titolo.

Per quanto riguarda il resto dei 493 componenti dell’indice S&P 500, sono piatti durante l’anno.

E se i titoli mega-tecnologici puntassero a un nuovo mercato rialzista?

Una cosa che tutti hanno paura di chiedere è perché le azioni sono in rialzo quando dovrebbero scendere? Pertanto, per molti investitori, è solo una questione di tempo prima che si verifichi un crollo del mercato.

Potrebbe essere vero, ma tali opinioni potrebbero dover considerare il fatto che il mercato è inferiore di oltre il 20% rispetto ai minimi di ottobre 2022. Pertanto, è iniziato un nuovo mercato rialzista e, in questo caso, cosa succederebbe se i titoli mega-tecnologici guidassero?

Ancora più interessante è che una volta che le azioni sono scese di oltre il 20% dai minimi, un anno dopo, non sono mai state inferiori. In media, hanno fornito il 28,2% e anche i rendimenti semestrali sono stati impressionanti.

Tutto sommato, è probabile che le azioni possano avere un rialzo maggiore di quello attualmente scontato. E questo è ancora più probabile se il rally delle azioni mega-tecnologiche continua.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI