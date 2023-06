Il rappresentante degli Stati Uniti Brad Sherman sulla “fine” della crittografia negli Stati Uniti da parte della SEC: “Spero di sì”

Il rappresentante degli Stati Uniti Brad Sherman ha continuato la sua posizione anti-cripto, questa volta affermando in un’intervista con CNBC che le criptovalute hanno ” attratto così tanti ciarlatani e hanno certamente bisogno di regolamentazione”.

Il membro del comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti ha fatto le osservazioni durante un’apparizione allo show “The Exchange” prima dell’annuncio del tasso della Fed. I suoi commenti sono arrivati anche dopo la recente azione normativa contro Binance e Coinbase da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

“Le criptovalute svaniranno a causa delle criptovalute”

Alla domanda se il regolamento sulle criptovalute e l’improvvisa ondata di azioni esecutive e azioni legali della SEC preannunciassero la fine delle criptovalute in America, il membro del Congresso ha risposto:

“Spero di sì, non credo”, prima di aggiungere che la crittografia anche come rete di investimento non andava bene per l’America.

“Se ascolti i promotori, dicono che stanno cercando di isolare un sistema finanziario del credito impermeabile al governo federale, in modo che sia disponibile per gli evasori delle sanzioni. In modo che gli Stati Uniti non abbiano più questo ruolo importante negli affari internazionali”.

Ha aggiunto che la definizione di criptovaluta era “denaro nascosto”, spiegando che si tratta di evasori fiscali e sanzionatori che hanno bisogno di denaro nascosto.

Sostenendo che le criptovalute servono a ridurre i costi di transazione per l’americano medio, ha esclamato che l’industria esiste da un po’ e che anche quando ha raggiunto la capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari, “non ha reso più facile o meno costoso compra un panino.

La sua argomentazione:

“Vai alla metropolitana, puoi usare una carta di debito e puoi usare una carta di credito. Se hai criptovalute, cosa fai? Devi cambiarlo in denaro, poi trasferirlo sulla tua carta di debito e poi comprare un panino. Non è un sistema di pagamento, non è una valuta. È un tentativo di guadagnare trilioni di dollari creando una valuta”.

Nel novembre 2022, l’exchange di criptovalute FTX è crollato drasticamente e l’allora CEO Sam Bankman-Fried è stato arrestato e accusato di frode tra gli altri crimini. Milioni di clienti sono stati vittime dell’implosione di FTX, che è arrivata sulla scia dei fallimenti di diverse società di criptovalute, eventi catturati in queste 25 statistiche di un “pazzo 2022” per le criptovalute.

Anche se non pensa che le criptovalute saranno “regolamentate fuori dall’esistenza”, Sherman afferma che la caduta del settore è essa stessa.

“Ha attirato così tanti ciarlatani e ha certamente bisogno di regolamentazione. Sam Bankman-Fried non è l’unico. Alla fine, penso che la crittografia svanirà a causa della crittografia. Non c’è alcun motivo logico per cui Bitcoin sia più prezioso della moneta di criceto e se la moneta di criceto è lì, che dire della moneta di Cobra? Un anno fa ho detto, beh, non esiste una moneta mangusta – forse dovrebbe esserci una moneta mangusta e ne hanno creata una e per un po’ è valsa milioni di dollari”.