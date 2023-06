Borse in rialzo mentre la Fed si ferma, ma l’incertezza rimane con il ritardo della politica monetaria

Per la prima volta da marzo 2022, la Federal Reserve non aumenta i tassi di interesse. Dopo dieci rialzi consecutivi dei tassi – un ritmo che non si vedeva dagli anni ’80 – la Fed si ferma. I tassi rimarranno tra il 5% e il 5,25% almeno fino al 25 luglio, quando è prevista la prossima riunione del FOMC.

Questa mossa è stata ampiamente anticipata e quindi c’è stato un movimento minimo dopo l’annuncio. Tuttavia, i mercati sono stati incandescenti ultimamente quando questa pausa è stata scontata. Il Nasdaq è aumentato del 10% nell’ultimo mese, ora del 31% rispetto all’anno. Se tale rendimento fosse annuale, sarebbe il terzo rendimento più alto in 20 anni (dopo il 2009, 2020 e 2013).

Ci sarà una recessione?

In un certo senso, tutto questo ha perfettamente senso. Le cose sembravano molto più preoccupanti sei mesi fa, e mentre l’incertezza e la preoccupazione abbondano ancora, il quadro sembra molto più luminoso. L’economia ha finora evitato una recessione (nonostante la sensazione che incombesse ormai da un anno) ei dati sull’inflazione del mese scorso mostrano un calo al 4%. Questo è molto a nord del 2%, ma anche molto al di sotto delle letture quasi a due cifre che stavano uscendo lo scorso anno.

D’altra parte, c’è motivo di essere preoccupati e mettere in discussione l’entità degli aumenti dei prezzi. Certo, il mercato del lavoro rimane teso e questa è una buona cosa, ma va tutto bene? Se la Fed rimane determinata a far scendere l’inflazione al 2%, ci deve essere almeno un po’ di cedimento con l’occupazione. Il mese scorso, la disoccupazione è arrivata al 3,4%, la più bassa dal 1969. Hmm.

C’è anche un elefante nella stanza: l’effetto ritardato della politica monetaria. Le modifiche ai tassi di interesse richiedono un po’ di tempo per filtrare attraverso tutti i livelli dell’economia. Con il passare del tempo, tutti i tipi di leve vengono tirati dalla sottrazione di liquidità fuori dal sistema: più mutui a tasso fisso richiedono il rifinanziamento, una minore assunzione di nuovi progetti di investimento diventerà più chiara man mano che i progetti già in corso terminano, ecc.

E ancora, l’inflazione rimane elevata rispetto al target. La Fed ha anche chiarito che i futuri aumenti dei tassi di interesse erano tutt’altro che fuori dall’ordine del giorno.

“Guardando al futuro, quasi tutti i partecipanti al comitato ritengono probabile che alcuni ulteriori aumenti dei tassi saranno appropriati quest’anno per portare l’inflazione al 2% nel tempo”

Questo è il più esplicito possibile e riassume ciò che può essere visto solo come un approccio attendista.

“L’inflazione si è leggermente moderata dalla metà dello scorso anno, tuttavia, le pressioni inflazionistiche continuano a essere elevate e il processo per ridurre l’inflazione al 2% ha ancora molta strada da fare”, ha aggiunto Powell.

Le valutazioni sono troppo alte?

Nonostante questi timori, è difficile affermare che le valutazioni siano troppo elevate. Senza stare troppo indecisi, questo è semplicemente un macroclima molto insolito. Abbiamo un’inflazione elevata nonostante uno dei cicli di rialzi dei tassi più rapidi di sempre. Abbiamo una disoccupazione ai minimi storici eppure il sentimento sembra essere sul pavimento. E nonostante tutto questo, l’ procede cautamente, recuperando lentamente le perdite del 2022, quando ha perso il 20% per il suo anno peggiore dal 2008.

Ulteriori osservazioni di Powell riassumono bene la situazione. Nessuno lo sa davvero, men che meno la stessa Fed. È un caso di pausa per ora e guarda cosa succede. Non ci sono molti precedenti per questo stato dell’economia.

“Mantenere stabile l’intervallo obiettivo in questa riunione consente al comitato di valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria… Nel valutare la posizione appropriata della politica monetaria, il comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche”.

L'”atterraggio morbido” su cui gran parte del mercato fantastica è tutt’altro che assicurato. Il sentiment resta basso e l’incertezza alta. Ma è molto più probabile ora rispetto a sei mesi fa, e le cose sembrano solo un po ‘ più rosee. Ma ancora una volta, le cose possono muoversi rapidamente, ed è economia 101 che la politica monetaria opera con un ritardo.

E non solo abbiamo avuto una politica monetaria restrittiva, ma i tassi sono balzati da zero a oltre il 5%. Questo è un enorme salto, e uno che avrà il suo pedaggio. È tutt’altro che finita.