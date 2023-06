Binance Flexible Loan rimuove il PEPE dagli asset in prestito

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

L’exchange leader al mondo Binance ha confermato i piani per rimuovere PEPE dalla sua rete di prestiti flessibili entro il 21 giugno 2023. Gli utenti non avranno più accesso alla meme coin quando prendono in prestito prestiti sulla piattaforma di trading.

#Binance Flexible Loan has delisted PEPE as a borrowable asset.https://t.co/dHwFs7ilbp — Binance (@binance) June 16, 2023

Ciò avviene mentre Binance mette in mostra gli sforzi per offrire ai propri clienti criptovalute affidabili e di alta qualità. Le ultime azioni sui prezzi di PEPE sembrano squalificare il token a tema da questo elenco, da qui il delist.

Binance Loan rimuove PEPE

La dichiarazione ufficiale di Binance ha confermato il delisting dell’asset in prestito PEPE sul sito Flexible Loan il 21 giugno 2023 intorno alle 08:00 UTC. Ciò significa che gli operatori del mercato non prenderanno più in prestito Pepecoin tramite questo servizio a partire dalla prossima settimana.

Lo scambio consiglia agli investitori di rimborsare i prestiti in essere prima del 21 giugno per evitare possibili liquidazioni. Inoltre, gli utenti dovrebbero fare attenzione a una potenziale commissione di liquidazione del 2%.

Binance Loan attualmente consente agli utenti di rimborsare con il token che hanno preso in prestito. In tale contesto, gli investitori dovrebbero disporre di saldi PEPE adeguati per rimborsare i prestiti prima della scadenza.

Prospettive sui prezzi PEPE

I prezzi delle criptovalute hanno rappresentato la volatilità ultimamente. Nel frattempo, PEPE ha perso lo slancio che lo aveva visto attirare l’attenzione a fine aprile. La moneta meme continua a perdere i suoi fan tra le sue cupe azioni sui prezzi. Ad esempio, una balena ha innescato speculazioni di insider trading dopo aver scaricato tutte le sue partecipazioni in PEPE, secondo le notizie di invezz.com.

Alcuni trader in tasca hanno persino venduto i loro asset con enormi perdite. Sebbene gli ampi segnali di mercato abbiano un ruolo, il dumping da parte delle balene ha aggiunto una pressione ribassista sul prezzo del PEPE. La moneta ha mostrato notevoli alti e bassi di recente, con gli orsi che dominano.

L’ altcoin è diminuito di oltre il 15% negli ultimi sette giorni. Mentre PEPE mostra debolezza nel periodo di 1 ora, ha registrato un impressionante aumento del 10% nelle ultime 24 ore.

Tuttavia, il percorso imminente di PEPE sembra nebbioso e la perdita di fiducia degli investitori potrebbe continuare a danneggiare le azioni di prezzo della moneta meme.