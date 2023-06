Previsioni del prezzo delle azioni Nio: venti contrari e venti favorevoli in vista

Il prezzo delle azioni Nio (NYSE: NIO) è rimbalzato questo mese anche dopo che la società ha svelato risultati finanziari deboli. Dopo essere crollato a un minimo di $ 7,04 all’inizio di questo mese, il titolo è balzato di oltre il 30% a quasi $ 10. Le azioni rimangono circa l’85% al di sotto del livello più alto del 2021.

Nio ha toccato il fondo?

Nio è un veicolo elettrico combattuto società che detiene una forte quota di mercato nel mercato premium in Cina. I risultati più recenti, di cui ho scritto qui , hanno mostrato che le entrate dell’azienda nel primo trimestre sono state di 10,7 miliardi di RMB, con un aumento del 7,7% su base annua. I ricavi sono diminuiti del 33,5% rispetto al trimestre precedente.

Anche i margini di Nio si sono assottigliati durante il trimestre. I suoi margini lordi si sono attestati all’1,5% nel primo trimestre, nettamente inferiori al 3,9% del trimestre precedente. Aveva un margine lordo del 14,6% nello stesso trimestre del 2022. Nio ha attribuito il forte calo dei margini a un cambiamento nel mix di prodotti e all’aumento dei costi delle batterie. Ha anche aumentato i costi di ricerca e sviluppo di oltre il 74%.

Nio, come altre società di veicoli elettrici, sta affrontando notevoli venti contrari e favorevoli in futuro. Prima le cose buone. I costi delle batterie dovrebbero diminuire nei prossimi mesi, grazie al calo dei prezzi di litio, cobalto e nichel.

Ci sono diversi venti contrari. In primo luogo, l’economia cinese non sta andando bene. Come ho scritto qui , gli analisti di Goldman Sachs hanno declassato le previsioni del PIL del paese per l’anno. Si aspettano che l’economia si espanda solo del 5,4% quest’anno. Questo è importante poiché Nio guadagna la maggior parte dei suoi soldi in Cina.

In secondo luogo, la società sta affrontando una forte concorrenza da parte di marchi automobilistici internazionali e cinesi come Xpeng e Li Auto. In terzo luogo, ci sono segnali che il suo slancio di crescita stia svanendo, il che spiega perché l’azienda ha deciso di tagliare i prezzi di tutti i suoi modelli.

Previsioni del prezzo delle azioni Nio

È sicuro acquistare Nio ? Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Nio ha toccato il minimo a 7,25 dollari tra maggio e giugno di quest’anno. Ha formato un modello a doppio fondo, che di solito è un segno rialzista. Il titolo si è spostato al di sopra della linea di tendenza discendente mostrata in verde.

Allo stesso tempo, il titolo ha superato le medie mobili a 50 e 100 giorni. I due stanno per creare un modello di crossover rialzista mentre gli oscillatori si sono spostati verso l’alto. Pertanto, in questa fase, credo che i vantaggi superino i potenziali rischi. Pertanto, è probabile che il titolo salti al prossimo punto di resistenza chiave a $ 13,11 (massimo di gennaio).