Da quando Chancer ha lanciato la sua prevendita di token, gli investitori si sono riversati nella prevendita per entrare da subito nella nuova piattaforma di scommesse decentralizzata. Chancer è orgogliosa di essere la prima piattaforma di market-making predittiva decentralizzata al mondo.

La nuova piattaforma di scommesse cerca di mettere saldamente i mercati delle scommesse nelle mani degli scommettitori. Ha rivoluzionato il settore delle scommesse consentendo agli utenti di creare i propri mercati di scommesse, impostare le proprie quote e stabilire le proprie regole.

Prezzo di prevendita del token CHANCER

Oltre ad avere fiducia nel fatto che la piattaforma di scommesse sia destinata alla grandezza per il suo nuovo approccio alle scommesse utilizzando la blockchain per democratizzare il modo in cui i mercati sono impostati e gestiti, gli investitori sono anche ottimisti riguardo al valore della criptovaluta CHANCER.

Nell’attuale fase di prevendita, che è la prima fase, CHNACER costa 0,01$. Tuttavia, le parti interessate possono utilizzare solo token BNB o BUSD per acquistare i propri token CHANCER.

Sulla base dei risultati della prevendita di Chancer, il prezzo di CHNACER dovrebbe continuare a salire con ogni fase di prevendita fino a 0,021$ nell’ultima fase, la fase 12.

Si prevede inoltre che il prezzo del token dopo la prevendita vedrà alcuni movimenti significativi quando verrà elencato su Uniswap, Coingecko, Coinmarketcap e diversi exchange di criptovalute centralizzati.

Un’esperienza di scommesse decentralizzate

I creatori di Chancer, Adam e Paul Kelbie, credono che la piattaforma di scommesse cambierà radicalmente il modo in cui le persone scommettono e restituirà definitivamente il divertimento al gioco d’azzardo.

La piattaforma mira a sfruttare il considerevole mercato delle scommesse e del gioco d’azzardo online, che valeva 64 miliardi di dollari nel 2022.

Chancer offre agli scommettitori l’opportunità di creare scommesse peer-to-peer (P2P), posizionando la piattaforma come un facilitatore di scommesse anziché una casa di scommesse. Gli scommettitori possono piazzare scommesse che possono essere di importi piccoli e di tipo casuale tra amici intimi, oppure enormi scommesse virali che coinvolgono migliaia di scommettitori, come determinare il vincitore dell’Oscar per il miglior regista o prevedere il punteggio finale della Champions League.

Inoltre, contrariamente alla maggior parte dei bookmaker, Chancer consente di piazzare scommesse su qualsiasi pronostico o evento, non solo sugli sport. Poiché è decentralizzato, gli utenti di Chancer hanno il controllo completo sulle loro scommesse.

Tutti i pagamenti delle scommesse vengono effettuati nel token nativo di Chancer, “CHANCER”, che è una Binance Smart Chain (token BSC0 attualmente in fase di prevendita).

La roadmap porterebbe Chancer a diventare una delle migliori piattaforme di scommesse

La roadmap ben pianificata di Chancer, come indicato nel white paper, delinea una varietà di casi d’uso del prodotto, un’ottima proposta per i tipi di investitori. L’obiettivo principale di Chancer è quello di raggiungere e mantenere un vero decentramento.

Il vero decentramento garantisce che nessuno possa assumere il controllo della rete. La piattaforma avrà un meccanismo di consenso della prova del palo che consentirà agli utenti di assumere il controllo del processo decisionale nello sviluppo e nella gestione della piattaforma sotto una governance quadratica.

Inoltre, il codice sorgente di Chancer è open source e sarà sempre disponibile per l’ispezione. Ciò significa che chiunque può esaminare, contribuire e suggerire modifiche al funzionamento della piattaforma con la certezza che le proprie idee verranno prese in considerazione.

In quella che è la prima tra le piattaforme di scommesse, Chancer prevede inoltre di utilizzare le capacità di comunicazione in tempo reale di WebRTC di Google per trasmettere eventi in diretta alla comunità.

La piattaforma di scommesse offrirà anche un programma Share2Earn, commissioni scontate e opportunità di puntata per coloro che creano mercati di scommesse e coloro che partecipano ai mercati. Ciò consente agli utenti di generare entrate passive. Gli utenti possono anche diventare validatori di nodi.