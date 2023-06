La notizia di oggi di AltSignals è che la prevendita del progetto ha un nuovo slancio. Questo è avvenuto dopo che le criptovalute si sono rafforzate dopo i commenti del presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell che si sono aggiunti al sentimento positivo nel mercato delle criptovalute.

Anche il mercato è in rialzo dopo il rally all’inizio della settimana, in gran parte catalizzato dal deposito di BlackRock sul Bitcoin ETF. Da allora WisdomTree, Invesco e Valkyrie hanno presentato domanda alla SEC per ETF spot. Le criptovalute sono in fermento e nuove monete come AltSignals potrebbero essere grandi motori mentre gli investitori guardano al prossimo ciclo rialzista.

Il presidente della Fed afferma che le criptovalute hanno potere di resistenza

Mercoledì, il presidente della Fed Jerome Powell ha osservato durante una testimonianza di politica monetaria presso il Comitato per i servizi finanziari della Camera che le criptovalute hanno “capacità di resistenza” come asset class.

Powell ha anche commentato il mercato delle stablecoin, osservando che la Fed deve avere un ruolo importante nella regolamentazione e nella supervisione del settore. Ma ha sottolineato che la banca centrale degli Stati Uniti considera le stablecoin “come una forma di denaro“. Bitcoin e altre criptovalute sono aumentate in seguito ai commenti.

Osservando lo schema più grande, le azioni legali della SEC contro Binance e Coinbase sono eventi potenzialmente di grande impatto, anche se report come questo suggeriscono che le cose potrebbero andare meglio. Il contesto macroeconomico potrebbe essere un altro fattore, soprattutto dopo che la Fed ha accennato a ulteriori rialzi dei tassi nei prossimi mesi. Ma nonostante tutto ciò, l’ingresso dei giganti finanziari di Wall Street e le osservazioni di Powell secondo cui le criptovalute hanno “capacità di resistenza” come asset class suggeriscono che la chiarezza normativa potrebbe portare l’adozione delle criptovalute a un livello superiore.

Mosse simili nello spazio dell’intelligenza artificiale, che questa settimana hanno visto il Congresso degli Stati Uniti presentare un disegno di legge bipartisan per la regolamentazione dell’IA, sono benvenute poiché le autorità cercano di proteggere i consumatori. Dati, questi sono scenari che potrebbero favorire il progetto AltSignals, che integra tecnologia blockchain, criptovaluta e IA in una piattaforma destinata a rivoluzionare il settore del trading.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è un progetto che cerca di offrire a investitori, trader e appassionati di criptovalute la possibilità di beneficiare di un rivoluzionario algoritmo di trading basato sull’intelligenza artificiale. Questo perché AltSignals sta costruendo un nuovo algoritmo basato sull’intelligenza artificiale da offrire tramite la piattaforma ActualizeAI.

ActualizeAI integra la potenza della tecnologia blockchain e dell’intelligenza artificiale per offrire agli utenti l’accesso a un potente strumento di segnali di trading, con l’ulteriore vantaggio di investire tramite il token ASI nativo. Alcuni dei vantaggi di detenere ASI includono l’accesso esclusivo all’ecosistema ActualizeAI, al club dei membri, ai tornei di trading e alla governance DAO. Ci sono anche opportunità di reddito passivo, incluso lo staking.

Maggiori informazioni su ciò che è possibile fare con AltSignals sono disponibili qui.

Il prezzo di ASI aumenterà del 25% nella prossima fase di prevendita

La prevendita dei token ASI è attualmente aperta e al momento si trova nella fase 1, dove è stato venduto il 95% dei token disponibili. Significa che rimane meno del 5% dei token disponibili al prezzo attuale di 0,015$. Con l’alto interesse per il progetto, come dimostrato dagli oltre 1 milione di dollari che i primi investitori hanno investito finora, è probabile che la fase attuale venga esaurita in pochissimo tempo.

Il prezzo ASI aumenterà del 25% al termine della fase attuale, con il valore del token a 0,01875$. Durante questa fase, il team di AltSignals cercherà di raccogliere 1.171.875$. In tutto, la prevendita richiederà quattro fasi e il prezzo ASI aumenterà a 0,02274$ nella fase finale.

Pietre miliari chiave nella roadmap di AltSignals

AltSignals mira a raccogliere 5.480.600$ entro la fine della prevendita, con i fondi destinati allo sviluppo e al lancio di ActualizeAI. Secondo la loro tabella di marcia, il token entrerà in funzione nel mercato nel terzo trimestre. Il team automatizzerà anche l’attuale algoritmo di trading AltAlgo e lancerà ActualizeAI Pass NFT Marketplace nello stesso trimestre.

La versione beta di Governance e ActualizeAI è prevista per il quarto trimestre del 2023, mentre il lancio di ALPHA e il trading dal vivo sono previsti per il primo trimestre del 2024. Nel secondo trimestre del 2024, AltSignals lancerà la sua applicazione mobile e aggiungerà l’onboarding con 2 clic.