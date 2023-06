La Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncia a favore di Coinbase

In una sentenza partigiana del 23 giugno, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata a favore dell’exchange di criptovalute Coinbase, ponendo fine alle azioni legali intentate contro di esso in due casi in California.

Nelle azioni legali collettive, i querelanti hanno affermato che Coinbase non è riuscita a offrire un adeguato sollievo dopo che gli utenti hanno perso denaro e che la società si era impegnata in pubblicità ingannevole.

Coinbase spinge per l’arbitrato

Copy link to section

Coinbase ha chiesto ai tribunali distrettuali incaricati dei casi di archiviarli sulla base del fatto che, secondo la società, gli utenti hanno accettato di arbitrare le controversie invece di intentare causa quando hanno creato i loro account.

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti segna la prima volta che i tribunali del paese si sono pronunciati a favore delle criptovalute. La sentenza è stata scritta dal giudice Brett Kavanaugh ed è stata sostenuta da quattro degli altri cinque giudici conservatori della corte in una decisione 5-4.

A suo parere, la corte ha scritto:

“Quando si crea un account Coinbase, le persone accettano i termini dell’Accordo per gli utenti di Coinbase. Per quanto rilevante qui, l’Accordo per gli utenti contiene una disposizione arbitrale, che stabilisce che le controversie derivanti dall’accordo siano risolte attraverso un arbitrato vincolante.

I due casi contro Coinbase saranno ora deferiti all’arbitrato dei tribunali distrettuali della California, che di solito è meno costoso per le aziende rispetto al contenzioso o alla risoluzione delle controversie in tribunale. Inizialmente, i tribunali distrettuali della California avevano negato la richiesta di arbitrato di Coinbase nei casi sopra menzionati, costringendo Coinbase a presentare ricorsi per richiedere una sospensione e mentre i ricorsi venivano gestiti, i tribunali erano inclini a continuare le cause civili nonostante i ricorsi della società.

La sentenza odierna della Corte Suprema concede le sospensioni consentendo agli appelli di Coinbase di continuare prima che le cause collettive contro di essa possano continuare. Questa non è solo una buona notizia per Coinbase ma anche per l’intero settore delle criptovalute, che è sotto tiro da parte della SEC.