“Una nuova fase” – L’analista emette impressionanti previsioni su Aave, Uniswap, Filecoin, Bitcoin

I prezzi delle criptovalute hanno continuato a ruggire durante il fine settimana mentre gli investitori hanno continuato ad acquistare il calo. Bitcoin, la moneta più grande del settore, è balzata al massimo di un anno di oltre $ 31.000. Complessivamente, la capitalizzazione di mercato totale di tutte le valute digitali è balzata sopra i 1,18 trilioni di dollari, mentre quest’anno BTC ha battuto gli indici Nasdaq 100 e Dow Jones.

Le criptovalute entrano in una nuova fase

L’attuale rally delle criptovalute è dovuto principalmente alle azioni dei grandi attori del settore finanziario che abbracciano le criptovalute. Aziende come Blackrock, Invesco e WisdomTree hanno tutte fatto domanda per uno spot Bitcoin ETF. Gli analisti ritengono che la SEC autorizzerà il fondo di Blackrock poiché l’azienda è una delle società più connesse a Wall Street.

Un’altra importante novità sulle criptovalute è stato il lancio di EDX Markets, un nuovo scambio di criptovalute sostenuto da Schwab, Citadel e Fidelity. Come ho scritto qui , questo scambio offre servizi non di custodia a investitori istituzionali e individuali. I tre sostenitori sono alcuni dei giocatori più sofisticati di Wall Street, con Citadel che è il più grande market maker del paese.

Pertanto, con Bitcoin in un mercato rialzista, alcuni analisti ritengono che potrebbe continuare a salire per un po’. Inoltre, spostandosi sopra i 30.000$, è un segno che ci sono investitori nel mercato disposti a fare offerte più alte.

Ancora più importante, Bitcoin ha superato il livello double-top di $ 30.900. Ciò significa che ha invalidato la tesi ribassista causata da questo pattern. In una nota, Strahinja Savic, di FRNT FINancial, ha descritto questa come una nuova fase, dicendo:

“Un movimento sostenuto sopra i 31.000 USD ci segnalerebbe di entrare in una nuova fase in cui i partecipanti al mercato stanno iniziando a rivalutare parte della precedente ansia normativa. Nonostante quella che sembra retorica antagonista da parte di alcuni regolatori, le applicazioni ETF spot bitcoin hanno amplificato l’opinione che le istituzioni rimani interessato alle criptovalute.”

La prudenza è giustificata

Se questa visione è confermata, significa che il prezzo di Bitcoin potrebbe continuare a salire nelle prossime settimane. A causa della correlazione crittografica esistente nel settore delle criptovalute, anche altri altcoin come Aave, Uniswap, Synthetix e Filecoin continueranno a crescere. Lo stesso vale per le azioni Coinbase e altri titoli di mining di criptovalute come Hut 8 Mining, Argo Blockchain e Marathon Digital.

Tuttavia, c’è bisogno di cautela. Per prima cosa, questa mossa sopra i 31.000$ è avvenuta in un ambiente a basso volume, segnalando che potrebbe trattarsi di un falso breakout.

L’altro grande rischio è che Bitcoin sembri formare un modello di divergenza ribassista. Come mostrato di seguito, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico hanno formato questo modello di divergenza sul grafico 4H. Questo è un segnale che il prezzo potrebbe ritirarsi nei prossimi giorni.

