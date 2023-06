La trazione FVM di Filecoin accelera mentre DeFi TVL sale al record

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Filecoin Virtual Machine (FVM) sta guadagnando terreno tra gli sviluppatori pochi mesi dopo la sua presentazione. In una dichiarazione, gli sviluppatori hanno notato che l’ecosistema ha visto aumentare il suo ecosistema DeFi e il numero di contratti intelligenti.

Il valore totale bloccato (TVL) nell’ecosistema di Filecoin è cresciuto rapidamente e ora si trova al suo massimo storico di 4,65 milioni di FIL. Questo TVL era quasi zero pochi mesi fa. I maggiori contributori a questa crescita sono STFIL, GLIF Pools Infinity, Filet Fiance e SFT Protocol, tra gli altri.

In termini di dollari, Filecoin FVM ha un TVL di quasi $ 20 milioni. Anche se questo impallidisce rispetto a giganti come Ethereum e Tron, è una cifra forte per una piattaforma relativamente nuova.

Filecoin ha anche effettuato diverse integrazioni di recente. Si è integrato con bridge come Axela, Celer e più di altri 35. Come altre blockchain, queste integrazioni sono state necessarie per la crescita dell’ecosistema.

Altre metriche importanti sono il numero di contratti intelligenti unici che interagiscono con la rete, i 1.210 contratti intelligenti unici e i 91.000 portafogli creati.

Filecoin Virtual Machine è una tecnologia che consente agli sviluppatori di creare dApp. È compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM). In una nota, gli sviluppatori hanno dichiarato:

“FVM consente alla comunità Filecoin di costruire servizi di scoperta e reputazione sulla blockchain Filecoin e aumentare la trasparenza della rete. Molti degli esploratori di blocchi di Filecoin ora aumentano i loro dashboard con dati estratti direttamente dalla blockchain di Filecoin.

Filecoin è uno dei migliori blockchain al mondo. Sta sconvolgendo il settore dello storage consentendo alle aziende di archiviare i file in modo decentralizzato. All’inizio di quest’anno, come ho scritto qui , Filecoin ha introdotto Filecoin Web Services (FWS), un prodotto che dispone di suite per aiutare gli sviluppatori a creare soluzioni informatiche ad alte prestazioni. FWS ha alcuni strumenti simili a quelli offerti da Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.