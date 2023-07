Analisi del prezzo delle azioni Arrival: la trama si infittisce con la conclusione dell’affare Kensington

Le scorte di veicoli elettrici (EV) hanno avuto una grande giornata lunedì dopo che Tesla ha annunciato robuste consegne trimestrali. Aziende come Tesla, Rivian e Lucid Motors hanno visto le loro azioni salire bruscamente lunedì. Non tutte le aziende di veicoli elettrici hanno aderito a questo rally. Il prezzo delle azioni Arrival (NASDAQ: ARVL) è crollato di oltre il 70% negli ultimi 12 mesi ed è ancora vicino al minimo storico.

Stock Tesla vs Arrival

Rimangono i rischi di bancarotta

Arrival è una piccola azienda manifatturiera che spera di diventare un attore di primo piano nel settore delle consegne. La società britannica è ancora nella sua fase iniziale di costruzione dei veicoli, il che significa che deve ancora iniziare a generare entrate. Invece, la società ha annunciato enormi ordini di acquisto da aziende note.

La sfida più grande per lo stock Arrival è che il suo consumo di cassa rimane elevato nonostante le misure dell’azienda per ridurre drasticamente i costi. Per gli azionisti, vi sono significativi rischi di diluizione e persino di bancarotta nella società.

Arrival ha fatto diverse azioni per aumentare la sua posizione di cassa. A marzo, la società ha annunciato una linea di finanziamento azionario da 300 milioni di dollari da Westwood Capital. Ha chiuso il primo trimestre con 130 milioni di dollari in contanti, alcuni dei quali provenienti da Antara.

Tuttavia, l’azienda si trova ora in una situazione difficile. Lunedì, Arrival ha annunciato che stava terminando il suo accordo combinato con Kensington Acquisition Corp. Nella sua ultima chiamata sugli utili, la società ha dichiarato che l’acquisizione avrebbe fornito fino a 283 milioni di dollari. Ora ha assunto Teneo e TD Securities per trovare alternative.

È sicuro acquistare azioni Arrival?

Pertanto, è probabile che il processo finanziario e produttivo dell’azienda sia sotto pressione. Considera la dichiarazione degli amministratori delegati nell’ultima chiamata sugli utili (sottolineatura mia):

“La combinazione convalida la strategia di Arrival di portare sul mercato statunitense un veicolo per le consegne dell’ultimo miglio di Classe 4 appositamente costruito e dovrebbe fornire una quantità significativa di capitale per il programma XL. Non vediamo l’ora di collaborare con Kensington per raggiungere i nostri obiettivi di produzione ”.

Credo che il prezzo delle azioni Arrival abbia maggiori ribassi in futuro. Ha concluso un importante accordo di partnership, sta bruciando molti soldi e sta affrontando una concorrenza significativa,

L’azienda ha bisogno di più soldi per costruire la sua attività. Nella sua più recente dichiarazione di continuità aziendale, la società ha affermato che inizierà a produrre il furgone per consegne XL il prossimo anno, quando aumenterà il suo capitale dedicato. Ciò significa che dovrà ancora raccogliere capitale aggiuntivo.

Credo che le prospettive di fallimento di Arrivals siano reali, rendendo il titolo altamente speculativo. Pertanto, consiglio agli investitori di evitare la società poiché il titolo potrebbe ritirarsi al minimo da inizio anno di $ 1,69.

