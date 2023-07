Stock integrato ZIM: le prospettive mentre i costi di spedizione continuano a scendere

Il prezzo delle azioni ZIM Integrated (NYSE: ZIM) si è spostato lateralmente negli ultimi giorni mentre gli investitori valutano le tendenze nel settore delle spedizioni. Le azioni sono state scambiate a $ 12,62, pochi punti sopra il minimo da inizio anno di $ 11,77. Sono diminuiti di oltre il 25% quest’anno e di oltre il 71% negli ultimi 12 mesi.

I costi di spedizione stanno diminuendo

Il prezzo delle azioni ZIM Integrated Shipping è stato sotto pressione ultimamente poiché i costi di spedizione continuano a diminuire. I dati raccolti da Freightos mostrano che il costo medio di spedizione dei container è sceso a 1.290 dollari, il livello più basso da settembre 2019.

Ciò significa che le compagnie di navigazione container ora guadagnano meno di quanto guadagnassero prima dell’inizio della pandemia. Al culmine della pandemia, i costi di spedizione superavano i 10.000 dollari, il che ha aiutato le entrate di ZIM Integrated a salire a oltre 12 miliardi di dollari nel 2022.

I costi di spedizione dei container stanno diminuendo

Con l’aumento delle entrate e della redditività di ZIM, la società ha premiato i suoi azionisti con alcuni dei migliori dividendi degli ultimi anni. Ha pagato un dividendo di $ 17 nell’aprile 2022, il livello più alto mai registrato, rendendolo popolare tra gli investitori a reddito.

Di recente, tuttavia, le sorti sono cambiate e l’azienda sta guadagnando meno per ogni container spedito. Come ho scritto qui , i ricavi e la redditività della società sono peggiorati nell’ultimo trimestre, spingendo il management a sospendere il dividendo.

È probabile che l’attività dell’azienda rimanga sotto pressione per un po’, poiché i costi di spedizione non hanno ancora toccato il fondo. Pertanto, ZIM Integrated probabilmente subirà alcune perdite in più in futuro.

Per prima cosa, ci sono segnali che i flussi commerciali globali non stanno andando bene. I dati più recenti hanno mostrato che le esportazioni da paesi come Cina e Corea del Sud sono diminuite drasticamente negli ultimi mesi. Questo calo sta dando agli esportatori più potere negoziale.

ZIM Analisi integrata dei prezzi delle azioni

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ZIM ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Il suo tentativo di recupero è fallito a $ 22,01 a maggio. Il titolo viene scambiato leggermente al di sopra dell’importante supporto a 11,77 dollari, il livello più basso dal dicembre dello scorso anno.

Allo stesso tempo, le azioni si sono spostate al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a scendere mentre i venditori mirano al prossimo livello psicologico a 10$. Questa opinione sarà confermata se scenderà sotto il supporto a 11,77$.