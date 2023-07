Consensys presenta Linea Mainnet, un altro rollup zkEVM

Consensys, il creatore di prodotti come MetaMask, Infura, Truffle e Diligence, ha lanciato la sua rete principale Linea. Linea è un EVM a conoscenza zero che consente agli sviluppatori di creare e ridimensionare applicazioni decentralizzate (dApp) in settori come DeFi e NFT.

Il lancio della mainnet di Linea segue la sua fase di testnet di successo che ha visto oltre 5,5 milioni di portafogli unici impegnare più di 46 milioni di transazioni in tre mesi. Questa performance l’ha resa uno dei player in più rapida crescita nel settore.

Gli sviluppatori scelgono Linea per diversi motivi. Può gestire le transazioni in modo significativamente più veloce rispetto al livello 1 di Ethereum mentre i suoi costi sono circa 15 volte inferiori. Ha raggiunto questo obiettivo utilizzando un dimostratore basato su reticolo che favorisce la ricorsione. In una nota, Joe Lubin, fondatore e CEO di Consenys, ha dichiarato:

“La convergenza di varie reti blockchain attorno a Ethereum come livello di dati e sicurezza accelera la creazione di web3 e protocolli decentralizzati come nuova base di fiducia decentralizzata per i sistemi mondiali. Con il Merge to Proof of Stake e l’ampia trazione della roadmap incentrata sul rollup, gli Ethereum L2 sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel fare grandi progressi in termini di scalabilità e usabilità.

Come parte dell’annuncio, Consensys ha affermato che Linea è già compatibile con altri prodotti nel suo ecosistema come MetaMask, Infura, Diligence e Hyperledger Besu. Ha inoltre approfondito la sua integrazione con MetaMask Portfolio, un’app Web decentralizzata in cui gli utenti possono collegare i propri portafogli MetaMask per accedere a un’ampia gamma di funzionalità Web3.

Inoltre, Consenys ha anche lanciato la Linea Ecosystem Investment Alliance per premiare i primi tester nel suo ecosistema. L’alleanza è composta da più di 30 società di capitale di rischio.

Linea entra in un settore altamente competitivo. Oltre alle reti di livello 1 come Solana e Avalanche, competerà con altre reti di rollup come Arbitrum, Optimism, Metis e Polygon zkEVM.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.