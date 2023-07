I mercati di Altcoin si preparano per lo sblocco di token da $ 138 milioni di luglio – dettagli

I prezzi delle criptovalute continuano a registrare fluttuazioni minori mentre Bitcoin si stabilizza oltre i $ 30.000. La principale criptovaluta per capitalizzazione di mercato è stata scambiata a $ 30.701,90 al momento della stampa, dopo un aumento dello 0,55% nelle 24 ore. Nel frattempo, le altcoin continuano a lottare mentre si bloccano.

Mentre gli attori del mercato sperano in mercati rialzisti, i progetti di altcoin affidabili attendono il rilascio di token per un valore di circa $ 138 milioni nell’offerta circolante. Alcune delle migliori criptovalute in attesa di sostanziali scaricamenti di token includono Aptos, ApeCoin, Axie Infinity e Optimism.

Il gettone di luglio si sblocca

Le principali altcoin sono rapidamente crollate a seguito di enormi rilasci di token in passato e eventi simili potrebbero riemergere. Lo sblocco degli asset aumenta l’offerta, una ricetta per il deterioramento della domanda e l’indebolimento delle azioni dei prezzi.

Diversi progetti di criptovaluta attendono lo sblocco dei token a luglio, tra cui Axie Infinity, Optimism, Aptos e ApeCoin. Con un patrimonio di oltre $ 138 milioni destinato a unirsi a un’atmosfera leggermente liquida, la cifra probabilmente scuoterà lo spazio.

in forma (APT)

Aptos ha completato lo sblocco del token oggi (12 luglio), rilasciando 4,54 milioni di monete (per un valore di circa $ 32,38 milioni) in offerta. Il progetto ha scaricato 3,21 milioni di APT per la comunità e 1,33 milioni per la fondazione, con i token scaricati che costituiscono il 2,16% della fornitura totale in circolazione.

ApeCoin (APE)

ApeCoin ne scaricherà 15,6 milioni il 17 luglio. Per un valore di 29,95 milioni di dollari, le monete rappresentano il 4,23% dell’offerta circolante dell’asset. Il progetto sbloccherà i token per Yuga Labs e il suo fondatore, enti di beneficenza, contributori di lancio e Tesoro.

Axie Infinito (AXS)

Axie Infinity sbloccherà 3,43 milioni di token, per un valore di circa $ 20 milioni, il 22 luglio come premi per lo staking. Gli asset in attesa di rilascio rappresentano il 2,96% dell’offerta circolante di AXS.

Ottimismo (OP)

L’ottimismo completerà il mese sbloccando 24,16 milioni di monete il 30 luglio. Con un valore di oltre 29 milioni di dollari ai prezzi attuali, la cifra costituisce il 3,75% dell’offerta circolante.

Potenziale ribassista

Il token sblocca i crolli dei prezzi per due motivi. In primo luogo, gli amministratori che ricevono le risorse scaricate potrebbero ricorrere alla vendita. In secondo luogo, altri attori del mercato possono tagliare le loro partecipazioni (assumendo la prima istanza).

L’enorme numero di criptovalute che gli investitori possono vendere è un catalizzatore per i cali dei prezzi. I progetti devono garantire movimenti significativi per aumentare la domanda durante questi eventi.