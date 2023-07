L’intelligenza artificiale (IA) è diventata uno dei settori in maggiore crescita quest’anno. È destinato a sconvolgere settori chiave dell’economia come la musica, i contenuti e il lavoro. Di conseguenza, molte grandi aziende hanno rilasciato i loro piani per l’intelligenza artificiale.

Apple lancia Apple GPT

Microsoft ha investito molto in ChatGPT e ora offre strumenti di intelligenza artificiale ai clienti al dettaglio e aziendali. Come ha scritto il mio collega qui, l’azienda ha annunciato i prezzi dei suoi prodotti questa settimana. Elon Musk ha lanciato xAI, una società che cerca di investire nel settore.

Lo stesso vale per aziende come Meta Platforms, Baidu e IBM. Ora, si dice che Apple stia lavorando al proprio strumento di intelligenza artificiale mentre cerca di competere con i pionieri del settore come Microsoft e Google. Secondo Bloomberg, Apple ha costruito il proprio modello linguistico e ha lanciato internamente Apple GPT.

Non è chiaro se il prodotto Apple riuscirà a proporsi come rivoluzionario rispetto alle piattaforme esistenti, che sono in pole position. ChatGPT è ora utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Allo stesso modo, il numero del prodotto Bard di Alphabet sta crescendo.

Apple ha un vantaggio però. Per prima cosa, ha una grande base di utenti a livello globale. La sua base installata è salita a oltre 2 miliardi di persone. Apple è anche nota per essere più metodica nei lanci dei suoi prodotti. Storicamente, l’azienda non è nota per essere stata la prima a lanciare un prodotto.

La vendita di token AltSignals continua

Nel frattempo, gli investitori in criptovalute stanno ancora acquistando AltSignals, una nuova criptovaluta nello spazio dell’intelligenza artificiale. AltSignals è una società che sta cercando di rivoluzionare il settore dei servizi finanziari utilizzando modelli di intelligenza artificiale avanzati.

A differenza di molti altri progetti, AltSignals è già un’azienda redditizia con migliaia di utenti da tutto il mondo. L’attuale versione della piattaforma si basa su modelli di analisi tecnica tradizionali come medie mobili e MACD.

Sebbene questi modelli funzionino bene e offrano forti rendimenti, gli sviluppatori ritengono che incorporare l’intelligenza artificiale nella piattaforma offrirà maggiori rendimenti. La nuova versione incorporerà sul mercato tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il machine learning e la modellazione predittiva.

Di conseguenza, migliaia di investitori hanno stanziato capitale per la vendita di token. I dati mostrano che la seconda fase della vendita ha raccolto oltre 1,1 milioni di dollari dagli investitori. L’obiettivo di questa fase è raccogliere 2,2 milioni di dollari.

Gli sviluppatori aumenteranno quindi il prezzo di ciascun token ASI del 12,05% nella fase successiva. Ciò significa che gli acquirenti del primo e del secondo stadio vedranno automaticamente aumentare il valore dei loro token. Puoi acquistare il token AltSignals qui.

AltSignals cerca di cavalcare l’onda dell’IA

Uno dei motivi principali per investire in AltSignals è che gli asset IA stanno andando bene quest’anno. Nvidia, che fornisce GPU per il settore IA, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di dollari. Le azioni di Microsoft sono salite a un livello record e gli analisti ritengono che ci sia più rialzo.

Lo stesso sta accadendo nel settore delle criptovalute, dove la maggior parte dei token IA come SingularityNET e Fetch AI sono aumentati di oltre il 500% quest’anno. Ancora più importante, AltSignals opera in un settore in rapida crescita. Si prevede che raggiungerà oltre 2 trilioni di dollari entro il 2030. Pertanto, pionieri come AltSignals saranno in una buona posizione per guidare questa crescita.