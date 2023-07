Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ha raggiunto un nuovo massimo questa mattina dopo aver messo un cartellino del prezzo su Copilot, un assistente “Generative AI” per Microsoft 365.

Copilot potrebbe aumentare le entrate di Microsoft

Copy link to section

Con 30$ in più al mese, i clienti potranno ora beneficiare dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di strumenti, tra cui Excel, Teams e Word.

Sarà presente nei tuoi dati aziendali in Microsoft Graph, ovvero tutte le tue e-mail, il calendario, le chat, i documenti e altro ancora.

Copilot è attualmente in fase di test con 600 clienti aziendali, tra cui General Motors. La tempistica per un lancio pubblico deve ancora essere rivelata.

Sempre martedì, Microsoft ha aggiunto la funzionalità di “ricerca visiva” alla sua Bing Chat basata sull’intelligenza artificiale. Citando la sua continua attenzione all’intelligenza artificiale, l’analista di Bank of America Brad Sills ha alzato oggi il suo obiettivo di prezzo sul colosso tecnologico a 405$, con un ulteriore 13% in più in futuro.

Il sigillo di approvazione di giganti come Microsoft la dice lunga sul futuro dell’IA e la continua crescita in questo sottosettore della tecnologia probabilmente aiuterà anche le piattaforme emergenti come AltSignals.

AltSignals è un servizio di segnali di trading basato sull’intelligenza artificiale

Copy link to section

AltSignals, in sostanza, è un servizio di segnali di trading che si impegna ad aiutarti a prendere decisioni migliori come investitore.

Il suo algoritmo di trading innovativo chiamato “AltAlgo” è riuscito a creare una comunità che comprende quasi 55.000 trader su Telegram, di cui oltre 1.400 sono membri VIP.

Ma AltSignals ora prevede di lanciare un nuovo servizio di punta che si chiama ActualizeAI. Come suggerisce il nome, il prossimo strumento di trading mira a integrare l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente l’accuratezza dei segnali e, di conseguenza, massimizzare i profitti per gli investitori.

Ancora più importante, ActualizeAI sarà alimentato da $ASI, un proprio token nativo che è attualmente in prevendita.

Il token $ASI nativo di AltSignals ha raccolto 1,2 milioni di dollari

Copy link to section

AltSignals mira a diventare una piattaforma completamente decentralizzata e a lasciare che la sua community abbia un ruolo più importante nel prendere decisioni e pianificare la sua direzione futura.

Possedere il token $ASI è il modo in cui puoi esercitare il suddetto diritto. Inoltre, il token nativo può apprezzare anche il prezzo in base alla domanda e all’offerta, il che lo rende più simile a un investimento.

La buona notizia è che la fase 2 della sua prevendita ha finora raccolto quasi 1,2 milioni di dollari, il che segnala già una forte domanda.

Il token $ASI attualmente si trova a 0,018$ e si prevede che varrà 0,022$ entro la fine della prevendita in corso, dopodiché verrà quotato su importanti exchange di criptovalute che in genere tendono ad aumentare ulteriormente il prezzo di un token crittografico.

$ASI potrebbe beneficiare dei vantaggi di criptovalute e intelligenza artificiale

Copy link to section

Nota che AltSignals è una piattaforma che unisce crittografia e intelligenza artificiale in una sola. Teoricamente, quindi, può beneficiare dei rispettivi venti favorevoli relativi ad entrambi.

Si stima che l’intelligenza artificiale costituirà un mercato da 2,0 trilioni di dollari entro il 2030. Tra oggi e la fine di questo decennio, si prevede che crescerà a un tasso annuo composto di oltre il 20%. Quindi, in primo luogo, questa è un’onda che potrebbe avvantaggiare AltSignals.

In secondo luogo, quest’anno le cose sembrano andare nella giusta direzione per il mercato delle criptovalute. Ad esempio, un giudice statunitense si è recentemente pronunciato a favore di Ripple e ha confermato che il suo token “XRP” non è un titolo come affermato dalla SEC nella sua causa.

Inoltre, un certo numero di gestori patrimoniali, tra cui BlackRock Inc, hanno presentato domanda per un ETF Spot Bitcoin. Se un tale fondo negoziato in borsa che segnala l’interesse istituzionale per le criptovalute ottiene l’approvazione normativa, potrebbe sbloccare un ulteriore rialzo nel mercato delle criptovalute, secondo molti esperti.

Infine, l’inflazione continua a decelerare. Si è attestato al 3,0% a giugno (leggi di più) – una lettura che ha dato più spazio alla Federal Reserve per rivalutare i suoi precedenti aumenti quest’anno.

Una volta che la banca centrale diventerà più indulgente in termini di politica monetaria, gli investitori potrebbero rivolgersi in modo più aggressivo alle operazioni rischiose che includono criptovalute.

Tutto questo insieme potrebbe essere un vantaggio significativo per il token $ASI. Per ulteriori dettagli sulla prevendita del token nativo, visitare il sito web di AltSignals qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.