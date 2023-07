Ripple Labs vince il caso SEC, il giudice stabilisce che XRP non è una sicurezza

Il 13 luglio, il giudice Analisa Torres del distretto di New York meridionale del tribunale distrettuale degli Stati Uniti si è pronunciato a favore di Ripple Labs nel caso contro la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti. Il caso è in corso dal 2020, quando la SEC ha citato in giudizio Ripple Labs per aver emesso ciò che l’autorità di regolamentazione ha definito un titolo non regolamentato.

Il giudice ha stabilito che il token Ripple (XRP) non è un titolo.

Una grande vittoria per il token XRP e l’intero settore delle criptovalute

La causa SEC ha affermato che XRP era una sicurezza e quindi richiedeva una regolamentazione aggiuntiva, e ha cercato di costringere Ripple a smettere di vendere il suo token XRP.

Tuttavia, secondo la sentenza del tribunale:

“L’istanza degli imputati per il giudizio sommario è ACCETTATA per quanto riguarda le vendite programmatiche, le altre distribuzioni e le vendite di Larsen e Garlinghouse, e NEGATA per quanto riguarda le vendite istituzionali.”

La sentenza non è solo una vittoria per il token XRP, ma per l’intero mercato delle criptovalute che è stato assediato dai regolatori statunitensi nel recente passato. Proprio oggi Celsius è stata citata in giudizio dalla SEC e multata di 4,7 miliardi di dollari. Binance e Coinbase stanno anche affrontando accuse da parte della SEC per aver venduto ciò che il regolatore definisce titoli non registrati.

Prezzo dell’ondulazione (XRP).

Oltre a XRP, che è balzato del 30% dopo la notizia della vittoria, l’intero mercato delle criptovalute è in fiamme con Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) in aumento rispettivamente dell’1,46% e del 4,04%.

XRP price chart. Source: Coinmarketcap

Anche la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata del 2,76% a $ 1,22 trilioni subito dopo la sentenza. Gli effetti della sentenza dovrebbero farsi sentire per i prossimi giorni all’interno dell’intero mercato delle criptovalute, visto che dà speranza che le cause contro altre entità crittografiche per accuse simili possano essere vinte.