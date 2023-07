Augur (REP), il token nativo della piattaforma di mercato predittiva decentralizzata, Augur, ha colto di sorpresa la maggior parte dei trader di criptovalute con la sua Bull Run mostruosa. Il token è esploso a un massimo di 1,92$ da 1,12$, sebbene al momento della scrittura di questo articolo avesse perso parte dei guadagni.

Sebbene non ci siano notizie importanti sulle criptovalute che toccano Augur, la capitalizzazione generale del mercato delle criptovalute è salita a 1,12 trilioni di dollari poiché la maggior parte delle criptovalute mostra uno slancio rialzista, sebbene la maggior parte dei token dei mercati predittivi delle criptovalute sia rimasta relativamente invariata. Tuttavia, è in arrivo un nuovo mercato predittivo decentralizzato con il nome di Chancer che mira a sconvolgere l’intero settore.

Cos’è Augur e perché il suo token nativo sta aumentando di valore?

Copy link to section

Augur è un protocollo di mercato predittivo in crescita con 1,03 milioni di dollari di TVL al momento. Anche se il protocollo è piuttosto vecchio, la sua seconda versione è stata rilasciata nel 2020. Si basa su una sofisticata applicazione del libro degli ordini e gli utenti devono utilizzare DAI come valuta di trading di base per fare trading su Augur.

Reputation Token, o REP, è il nome del token della piattaforma. Gli utenti mettono in gioco la loro “reputazione” sul risultato piazzando scommesse o creando nuovi mercati in cui altri utenti possono piazzare scommesse.

Cos’è Chancer?

Copy link to section

Chancer è una piattaforma di scommesse personalizzata peer-to-peer (P2P) Web3 all’avanguardia sviluppata per consentire agli utenti di scommettere su qualsiasi evento mentre guardano gli eventi in diretta tramite WebRTC di Google.

Chancer mira a superare ciò che fanno Augur e Polymarkets introducendo funzionalità di streaming live e scommesse social che renderanno gli utenti i creatori delle quote di scommessa. Inoltre, Chancer offre agli utenti anche la possibilità di scommettere su una varietà di eventi oltre alle solite scommesse sportive e da casinò, il che è una caratteristica interessante.

Attualmente è aperta la prevendita del suo token nativo, CHANCER, che sarà il principale strumento di trading sulla piattaforma. Al momento della scrittura di questo articolo, il team aveva raccolto oltre 845.000$ in meno di tre settimane. Il team punta a raccogliere 1 milione di dollari nella prima fase della prevendita in corso.

È interessante notare che il valore di CHANCER sta aumentando man mano che la prevendita procede e si prevede che aumenterà dal prezzo attuale di 0,01$ a 0,011$ nella fase successiva. Puoi acquistare i token CHANCER qui.

Chancer ha recentemente aggiunto Ether (ETH) e Tether (USDT) come opzioni di acquisto aggiuntive per consentire a più giocatori di criptovalute di prendere parte alla prevendita.

Previsione dei prezzi di Augur (REP)

Copy link to section

Prima dell’attuale aumento dei prezzi iniziato mercoledì 19 luglio, Augur (REP) era in forte calo. In realtà è molto lontano dall’azzerare completamente le perdite del precedente declino. È ancora in calo del 22% rispetto a sette giorni fa e del 63% in meno rispetto a un mese fa.

Augur (REP) grafico mensile dei prezzi. Fonte: coinmarketcap

Tuttavia, la community è ottimista con oltre l’85% degli utenti che oggi si sentono positivi nei confronti di Augur (REP), secondo coingecko.

Analisi del prezzo di REP

L’attuale impennata dei prezzi di Augur (REP) ha spinto REP al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) e sulla rotta verso il primo livello di resistenza a 2,3344$.

Anche l’indice dell’indicatore di forza relativa (RSI) indica l’inizio di un trend rialzista, visto che la linea del segnale ha attraversato il livello di ipervenduto di 35 verso l’alto. Anche il MACD ha formato un istogramma verde e si è verificato un cross-over che indica una tendenza rialzista.