Si dice che le grandi opportunità non bussino mai due volte alla porta. Per quanto vero possa essere, Shiba Memu potrebbe essere una delle migliori criptovalute meme nel 2023 e oltre. Dimentica i token meme tanto pubblicizzati alimentati da pump and dump. Shiba Memu porta l’utilità e il mojo necessari per avere successo in una scena meme. Ma che cos’è il token meme che è esploso nella prevendita giorni fa e ha raccolto più di 994.000$?

Cos’è Shiba Memu e come funziona?

Copy link to section

Quando viene menzionato Shiba Memu, porta ricordi del suo predecessore Shiba Inu. Dovrebbe avere anche un effetto un po’ confortante grazie al riferimento allo “Shiba”, la razza di cane giapponese. È comunemente usato come tema o simbolo per criptovalute meme come Shiba Inu e Dogecoin. E così Shiba Memu è una criptovaluta meme.

Shiba Memu aspira a diventare il miglior cane tra i suoi coetanei. Si differenzia essendo una criptovaluta meme autosufficiente. Il progetto utilizza l’intelligenza artificiale per gestire i suoi affari. Come forse già saprai, l’intelligenza artificiale sta diventando lo strumento preferito per ottenere di più con meno. Può personalizzare i messaggi, estrarre i dati per l’analisi predittiva ed elaborare e convertire le informazioni in formati utilizzabili.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, Shiba Memu si commercializzerà, navigherà in Internet per la pubblicità più creativa e invierà messaggi su misura. Può generare pubbliche relazioni su se stesso e assumere colleghi e creare clamore meme. Il team di Shiba Memu ritiene che il progetto possa fare più di 100 agenzie di marketing messe insieme. Tutto ciò è possibile poiché Shiba Memu non dorme mai e lavora tutto il giorno. In quanto tale, il potenziale per il progetto è elevato, grazie alla potenza dell’IA.

Shiba Memu dispone anche di una dashboard IA. Gli utenti possono visualizzare le ultime campagne di marketing, porre domande al robot AI tramite la dashboard e fornire feedback e suggerimenti. Il software può anche condurre analisi sentimentali per prevedere il futuro movimento del mercato per il marketing su misura.

Previsione per Shiba Memu per il 2023 e il 2024

Copy link to section

Tutti abbiamo visto il potere delle criptovalute guidate dall’hype. DOGE e Shiba sono dei vecchi cani che hanno superato le aspettative, almeno delle notizie positive. Entrambe le criptovalute sono diventate mainstream, trovando accettazione negli amati negozi dei commercianti. PEPE è venuto alla luce nel corso dell’anno, aumentando di diverse cifre percentuali.

Shiba Memu ha il vantaggio di essere alimentato dall’intelligenza artificiale e di portare un’utilità oltre alla semplice etichetta di meme. Gli utenti troveranno utile la possibilità di fare domande e ottenere risposte aggiornate. L’intelligenza artificiale consente anche di puntare e guadagnare attraverso un pool di liquidità.

Alla luce di quanto sopra, la previsione per il token è enormemente promettente. Tuttavia, il 2023 non è l’anno giusto, poiché il token inizierà a quotarsi sui principali exchange centralizzati nel terzo trimestre del 2024. Questo è il momento in cui il token attirerà liquidità da molti utenti e investitori, consentendo al prezzo di salire alle stelle. Da lì, una previsione prudente è un aumento percentuale a quattro cifre del prezzo nel 2024. Ma aspetta! Potrebbe essere il momento giusto per investire in Shiba Memu.

Dinamica dei prezzi di Shiba Memu. Vale la pena acquistarlo adesso?

Copy link to section

Anche se Shiba Memu è solo in prevendita, il suo prezzo è sempre più alto. Il prezzo della criptovaluta aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT. La prevendita si concluderà tra 8 settimane.

Durante il periodo di prevendita di 8 settimane, i primi acquirenti hanno accesso a prezzi bassi di Shiba Memu. La prevendita è iniziata a 0,011125$ e attualmente sta andando a 0,014500$. Alla fine delle otto settimane, il prezzo di SHMU sarà di 0,0244$.

Anche con la nostra previsione di un potenziale aumento dei prezzi nel 2024, vale la pena acquistare il token nella prima fase di prevendita. Il prezzo è basso e i possessori potrebbero sorridere mentre il token aumenta nel corso della prevendita e quando viene quotato nel 2024.