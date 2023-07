Il token X diventa parabolico dopo che Elon Musk ha rinominato Twitter

Il token X poco conosciuto sta cavalcando il rebranding di Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) di Elon Musk in X.com. Ha registrato un aumento mostruoso del 4004% nelle prime ore di lunedì mattina prima di ritirarsi. Sebbene il token sia sceso di oltre il 3000% nelle ultime ore, è comunque aumentato di oltre il 1400% nelle ultime 24 ore.

Sebbene il token X non sia collegato in alcun modo a Twitter o ad altre attività di Elon Musk, l’hype attorno al rebranding di Twitter di Elon Musk dopo mesi di test ha creato scalpore tra gli appassionati di criptovalute che credono che Elon Musk potrebbe includere criptovalute sulla piattaforma in futuro.

Qual è l’associazione tra token X e Twitter?

Copy link to section

Il token X è associato a un mercato NFT che ha dichiarato la sua chiusura a maggio e ha registrato un incredibile aumento dopo che Elon Musk ha rivelato il suo piano per rinominare Twitter in X.com.

L’aumento del prezzo del token è avvenuto in seguito all’annuncio di Elon Musk dell’imminente cambio di logo della piattaforma di social media. Oltre all’aumento dei prezzi, il token ha anche assistito a un significativo aumento del volume degli scambi. Il volume era aumentato del 192342% al momento della stampa a $ 179.609.

7 days X token price chart. Source: Coinmarketcap

Tuttavia, la capitalizzazione di mercato del token rimane al di sotto di 500.000 nonostante l’hype creato dal rebranding di Twitter.

Twitter cambia il marchio in X

Copy link to section

Dopo mesi di prese in giro da parte del suo ex CEO, Elon Musk, la nota piattaforma di social media Twitter ha ufficialmente cambiato il suo nome in X. La nota app di social media ha subito un rebranding che ha visto il suo riconoscibile logo dell’uccello sostituito con una semplice X. La combinazione di colori dell’app di social media è stata cambiata dal blu al nero come parte del rebranding.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Anche l’URL di Twitter è stato modificato come parte del rebranding in x.com, un nome di dominio collegato alla startup di servizi finanziari di Musk del 1999 che è stata acquisita da (NASDAQ:PYPL).

X.com era una banca online inizialmente finanziata da Greg Kouri e Musk, che hanno continuato a finanziare le successive imprese di Elon Musk, SpaceX e Tesla.

Quando Musk ha fondato l’azienda nel 1999, il marchio “X” è stato associato a lui. Tuttavia, non è riuscita a diventare un’attività autonoma e successivamente si è fusa con Paypal.

La lettera X è usata da Musk nel nome della sua compagnia spaziale, SpaceX, così come nei nomi di diversi modelli di veicoli Tesla. E ora dopo trent’anni, il personaggio di Twitter, recentemente acquisito da Musk per 44 miliardi, sta diventando un brand a sé stante grazie al suo rebranding.