La capitalizzazione di mercato di Worldcoin (WLD) supera i 255 milioni di dollari giorni dopo il lancio: ecco come acquistarla oggi

Quando il token Worldcoin (WLD) è stato lanciato due giorni fa, l’intero mondo delle criptovalute è andato in fiamme e gli scambi di criptovalute si sono messi in fila per elencare la nuova criptovaluta.

Il token è aumentato di ben il 70% minuti dopo il suo lancio, anche se da allora la tendenza rialzista si è dissipata. Il motivo principale dell’attuale calo del prezzo di WLD può essere attribuito alle preoccupazioni sollevate dal co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin in merito alla centralizzazione e alla privacy. Ci sono anche preoccupazioni visto che la criptovaluta ha collegamenti con Sam Bankman-Fried e Three Arrows Capital di FTX.

Gli investitori tra cui i gruppi di venture capital Andreessen Horowitz e Khosla Ventures, l’imprenditore di Internet Reid Hoffman e Sam Bankman-Fried hanno versato circa 250 milioni di dollari nel progetto Worldcoin.

Dove acquistare Worldcoin in questo momento

Copy link to section

Vale la pena acquistare Worldcoin (WLD)?

Copy link to section

Indipendentemente dalle preoccupazioni sollevate da una serie di guru delle criptovalute, tra cui Vitalik Buterin, Worldcoin (WLD) crea un’entusiasmante opportunità per gli investitori in criptovalute, soprattutto perché è collegata alla tecnologia dell’intelligenza artificiale, che è attualmente l’argomento di discussione della città.

Immediatamente dopo il suo lancio, il token Worldcoin (WLD) è salito fino a $ 3,58 prima di crollare a $ 1,92 durante la notte prima di rimbalzare al suo prezzo attuale.

Il calo dei prezzi durante la notte è stato attribuito al disagio della comunità cripto nei confronti del progetto, che utilizza unità hardware note come Orb per identificare le persone e dimostrare che sono umane scansionando le loro iridi. Sebbene essere in grado di verificare una persona in questo modo sarà un aspetto integrante della nuova economia digitale in un’era in cui l’intelligenza artificiale è integrata nella società, ci sono preoccupazioni per l’invasione della privacy e della sicurezza personale.

Perché si parla così tanto di Worldcoin?

Copy link to section

Worldcoin sta facendo notizia per il suo uso dell’intelligenza artificiale per identificare le persone scansionando i loro occhi.

Il token è anche collegato a Sam Altman, il CEO di OpenAI, la società dietro l’ormai molto popolare chatbot ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale.

Worldcoin afferma di essere un protocollo di “identità digitale che preserva la privacy” basato sulla soluzione Ethereum L2 Optimism (OP). Consente agli utenti di ottenere un WorldID tramite la verifica biometrica di Orb e una criptovaluta chiamata WLD.

Airdrop di Worldcoin: i dettagli

Copy link to section

Worldcoin è stato lanciato lunedì con un airdrop di 43 milioni di token a oltre 2 milioni di iscrizioni.

Il token WLD aveva una fornitura iniziale di 10 miliardi, di cui il 75% è stato assegnato alla comunità, il 9,8% è stato distribuito al team di sviluppo e il 13,5% è stato dato agli investitori in Tools for Humanity.

È stato confermato che oltre 2 milioni di primi membri della comunità hanno avuto accesso a oltre 43 milioni di token WLD. Più di 90.000 indirizzi sono idonei per l’airdrop di Worldcoin, e la maggior parte di essi riceve circa 25 token WLD ciascuno secondo la società di ricerca blockchain 0xScope.

In che modo Sam Altman è collegato a Worldcoin?

Copy link to section

Il progetto di criptovaluta Worldcoin è co-fondato da Sam Altman insieme ad Alex Blania.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.