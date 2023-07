Worldcoin del CEO di OpenAI Sam Altman lancia il suo token

Worldcoin, un progetto di criptovaluta del CEO di OpenAI Sam Altman e Alex Blania, CEO e co-fondatore di Tools for Humanity, è ora disponibile.

Dopo più di tre anni di sviluppo – e una buona dose di polemiche – i co-fondatori di Worldcoin Altman e Blania hanno annunciato che il token stava per essere lanciato. Il progetto ha annunciato il lancio lunedì.

Cos’è Worldcoin?

Copy link to section

Worldcoin è un progetto crittografico che consiste in un portafoglio World App che preserva la privacy e un token nativo WLD. Le persone riceveranno un World ID e il token WLD nativo quando verificheranno la propria identità utilizzando l’Orb, un dispositivo di verifica biometrica attualmente disponibile in località selezionate in tutto il mondo.

Il protocollo Worldcoin è stato sviluppato da Tools for Humanity, un gruppo tecnologico che punta a qualcosa di più di una semplice opportunità economica per la comunità globale.

Sono le scansioni dell’iride che le persone devono completare per accedere al token che ha creato parte della controversia che circonda Worldcoin. Ma Altman e il team hanno sottolineato i vantaggi di avere un World ID univoco, anche nella battaglia contro i bot e le frodi online sulla scia dell’uso diffuso di strumenti abilitati per l’intelligenza artificiale (IA).

Commentando in una lettera del co-fondatore, Altman e Blania hanno dichiarato:

“In caso di successo, riteniamo che Worldcoin potrebbe aumentare drasticamente le opportunità economiche, scalare una soluzione affidabile per distinguere gli esseri umani dall’intelligenza artificiale online preservando la privacy, consentire processi democratici globali e infine mostrare un potenziale percorso verso l’UBI finanziato dall’intelligenza artificiale”.

Mentre WLD sarà disponibile per le persone in tutto il mondo, quelli negli Stati Uniti non vi accederanno per ora a causa del contesto normativo. Altman e Blania hanno aggiunto:

“Worldcoin è costituito da un’identità digitale che preserva la privacy (World ID) e, dove le leggi lo consentono, una valuta digitale (WLD) ricevuta semplicemente per essere umano. Ci auguriamo che, dove le regole sono meno chiare, come negli Stati Uniti, vengano presi provvedimenti in modo che più persone possano beneficiare di entrambi”. Come riportato da Invezz, Tools for Humanity ha raccolto 115 milioni di dollari in un round di serie C a maggio. Blockchain Capital ha guidato il round di finanziamento, con la partecipazione delle principali società di venture capital Bain Capital Crypto, a16z e Distributed Global.