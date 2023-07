Arthur Hayes afferma che l’intelligenza artificiale rivoluzionerà le DAO, vede una spinta esponenziale per Ethereum

Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX e principale imprenditore di criptovalute, ha aggiunto alle sue previsioni sul futuro dell’intelligenza artificiale (AI). Suggerisce che l’intelligenza artificiale potrebbe alla fine rivoluzionare le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO), con la collaborazione tra le IA e gli esseri umani che guidano una nuova struttura economica.

Con l’intelligenza artificiale in atto, le DAO si scollegheranno dalle strutture tradizionali attualmente controllate da stati e governi, ha affermato Hayes nel suo ultimo post sul blog “Moai”.

Oltre ai DEX, l’ex dirigente di BitMEX è ottimista su cosa potrebbe significare il futuro degli AI DAO per Ethereum.

Wanna know why $ETH is going to pump as AI member DAOs spread? Read "Moai".



Yachtzee!https://t.co/g1Od8bNce4 pic.twitter.com/FEaLjA7Sm1 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) July 28, 2023

Crescita di AI DAO e vantaggi per Ethereum

Copy link to section

Secondo l’imprenditore, i suoi scambi decentralizzati (DEX) che potrebbero alla fine diventare le piattaforme in cui commerciano i nuovi DAO basati sull’intelligenza artificiale. Gli AI DAO, sostiene, saranno liberi dal controllo statale in quanto non saranno costretti a scegliere e ad aderire alle coercizioni di una particolare giurisdizione. Piuttosto, vivranno sulla blockchain e opereranno tramite contratti intelligenti su reti come Ethereum.

“La mia opinione è che le IA si organizzeranno utilizzando una struttura di organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Le DAO dipendono dalle blockchain pubbliche, non dallo stato, per funzionare. La struttura DAO consentirà alle IA e agli esseri umani di collaborare e fungere da struttura organizzativa che consente all’economia AI + umana di crescere e prosperare “.

Hayes è dell’opinione che senza alcun modo per esercitare il controllo o la pressione sulle IA, lo stato diventa impotente nel far rispettare le norme legali sulle AI DAO. Solo gli smart contract intelligenti su blockchain pubblici saranno in grado di funzionare con tali società, il che significa che potranno raccogliere fondi e scambiare qualsiasi token su DEX. La sua conclusione:

“I DEX tenderanno a diventare monopoli naturali, in quanto saranno le prime sedi di scambio veramente globali in cui qualsiasi essere con una connessione Internet può incontrarsi e effettuare transazioni”.

Nel suo precedente post sul blog, Hayes ha predetto che l’intelligenza artificiale potrebbe catalizzare guadagni esponenziali per il prezzo di Bitcoin, prevedendo una crescita potenziale a $ 750.000 per BTC. Secondo lui, Bitcoin diventerà la valuta dell’IA. Ora afferma che l’altra rete che probabilmente beneficerà in modo massiccio della rivoluzione dell’IA sarà Ethereum, grazie a una crescita esponenziale delle DAO.

Sulla questione concorrenti e cosiddetti “Ethereum killer”, Hayes ha osservato:

“Mentre gli investitori potrebbero fare soldi scambiando l’ultimo clone di Ethereum, nessuno di loro potrà mai eclissare Ethereum in termini di adozione e utilità.”

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.